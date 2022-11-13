Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 13 ноября 2022
Ювентус
13.11.2022, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 0
Завершен
Лацио
43'
М. Кен
54'
М. Кен
89'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Лацио
ГОЛ! 3:0!
А. Милик
Пас отдал
Ф. Кьеза
89'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Локателли
85'
78'
Замена
М. Антонио
️️️️
С. Милинкович-Савич
69'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Л. Ромеро
69'
Замена
М. Хила
️️️️
Э. Хюсай
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Ф. Костич
65'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
М. Кен
63'
59'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Т. Башич
58'
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Катальди
ГОЛ! 2:0!
М. Кен
Пас отдал
Ф. Костич
54'
ГОЛ! 1:0!
М. Кен
Пас отдал
А. Рабьо
43'
28'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
Бремер
27'
Желтая карточка
Ф. Гатти
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
12
Симоне Скалья
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
18
Луис Альберто
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
3-1-2-2-2
13
Щесны
3
Бремер
4
Гатти
13
Данило
5
Локателли
12
Рабьо
7
Куадрадо
18
Костич
29
Фаджоли
30
Милик
9
Кен
4-3-3
49
Проведель
4
Хюсай
16
Казале
26
Романьоли
77
Марушич
32
Катальди
19
Башич
22
Милинкович-Савич
9
Педро
15
Ромеро
7
Андерсон
18
Костич
14
Кьеза
14
Кьеза
18
Костич
5
Локателли
5
Паредес
5
Паредес
5
Локателли
9
Кен
11
Ди Мария
11
Ди Мария
9
Кен
4
Хюсай
34
Хила
34
Хила
4
Хюсай
32
Катальди
15
Весино
15
Весино
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
8
Антонио
8
Антонио
22
Милинкович-Савич
19
Башич
18
Альберто
18
Альберто
19
Башич
15
Ромеро
22
Кансельери
22
Кансельери
15
Ромеро
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
12
Симоне Скалья
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
12
Симоне Скалья
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Ювентус - Лацио
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Ювентус
Лацио
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:17
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:17
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+