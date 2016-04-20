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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 20 апреля 2016
Ювентус
20.04.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 0
Завершен
Лацио
39'
М. Манджукич
52'
П. Дибала (П)
64'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лацио
Замена
К. Асамоа
️️️️
П. Погба
82'
77'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Билья
Замена
С. Дзадза
️️️️
П. Дибала
75'
Желтая карточка
С. Стураро
75'
Замена
С. Стураро
️️️️
С. Хедира
70'
ГОЛ! 3:0!
П. Дибала
Пас отдал
С. Хедира
64'
53'
Замена
Д. Баста
️️️️
Ф. Андерсон
52'
Желтая карточка
С. Лулич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Дибала
52'
48'
Вторая желтая
Патрик
46'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
М. Пароло
41'
Желтая карточка
Патрик
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
П. Погба
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
9
Алессандро Росси
ЦФ
3-2-3-2
1
Буффон
24
Ругани
15
Барцальи
19
Бонуччи
26
Сандро
2
Лихтштайнер
10
Эрнанес
28
Хедира
8
Погба
21
Дибала
9
Манджукич
3-4-1-2
22
Маркетти
29
Худт
4
Патрик
19
Джентилетти
6
Билья
12
Онази
16
Пароло
19
Лулич
7
Андерсон
20
Джорджевич
17
Кейта
8
Погба
27
Асамоа
27
Асамоа
8
Погба
28
Хедира
27
Стураро
27
Стураро
28
Хедира
21
Дибала
11
Дзадза
11
Дзадза
21
Дибала
7
Андерсон
8
Баста
8
Баста
7
Андерсон
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
6
Билья
32
Катальди
32
Катальди
6
Билья
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
7
Хуан Куадрадо
ПП
34
Рубиньо
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
34
Рубиньо
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Ювентус - Лацио
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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