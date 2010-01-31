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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 31 января 2010
Ювентус
31.01.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
70'
А. Дель Пьеро (П)
78'
С. Маури
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лацио
Замена
М. Паолуччи
️️️️
А. Дель Пьеро
Замена
С. Сивилья
️️️️
С. Маури
Травма
С. Маури
ГОЛ! 1:1!
С. Маури
Пас отдал
М. Сарате
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
Ф. Фирмани
Замена
М. Касерес
️️️️
Ф. Мело
Замена
Т. Рокки
️️️️
У. Дабо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
М. Диаките
Желтая карточка
М. Сиссоко
Желтая карточка
Ф. Мело
Желтая карточка
Р. Баронио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Диего
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ПЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
33
Роберто Баронио
(К)
ОП
6
Стефано Маури
АП
6
Усман Дабо
ПП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
44
Яго Фальке
ПВ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
52
Алессио Лусиани
ЛП
33
Федерико Севиери
ЦП
28
Стефен Макинва
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Маннингер
29
Де Челье
14
Кьеллини
0
Каннаваро
26
Грыгера
30
Мело
22
Сиссоко
87
Кандрева
10
Диего
11
Амаури
10
Дель Пьеро
4-1-2-1-2
16
Муслера
23
Диаките
2
Стендардо
26
Раду
11
Коларов
33
Баронио
6
Дабо
4
Фирмани
6
Маури
9
Сарате
74
Крус
30
Мело
4
Касерес
4
Касерес
30
Мело
10
Дель Пьеро
9
Паолуччи
9
Паолуччи
10
Дель Пьеро
6
Маури
13
Сивилья
13
Сивилья
6
Маури
4
Фирмани
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
4
Фирмани
6
Дабо
18
Рокки
18
Рокки
6
Дабо
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
12
Антонио Кименти
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
44
Яго Фальке
ПВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
46
Томмазо Берни
ВР
52
Алессио Лусиани
ЛП
33
Федерико Севиери
ЦП
28
Стефен Макинва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
44
Яго Фальке
ПВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
52
Алессио Лусиани
ЛП
33
Федерико Севиери
ЦП
28
Стефен Макинва
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Ювентус - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:40 (прямая); "Россия 2" 22:40 (прямая)
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