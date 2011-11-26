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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Ювентус
Лацио - Ювентус: обзор матча 26 ноября 2011
Лацио
26.11.2011, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
31'
С. Пепе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Ювентус
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Матри
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
С. Пепе
Желтая карточка
Д. Скулли
Замена
Д. Скулли
️️️️
С. Лулич
Желтая карточка
К. Ледесма
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
М. Вучинич
Замена
Д. Сиссе
️️️️
Т. Рокки
Желтая карточка
К. Маркизио
Замена
А. Гонсалес
️️️️
К. Брокки
ГОЛ! 0:1!
С. Пепе
Пас отдал
А. Матри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
АП
32
Кристиан Брокки
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
18
Томмазо Рокки
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Андреа Барцальи
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛВ
23
Артуро Видаль
ОП
21
Андреа Пирло
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
3
Симоне Пепе
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-3-1-2
22
Маркетти
26
Раду
23
Диаките
18
Станкявичус
25
Конко
19
Лулич
24
Ледесма
32
Брокки
10
Эрнанес
18
Рокки
11
Клозе
4-2-1-2-1
1
Буффон
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
14
Кьеллини
23
Видаль
21
Пирло
10
Маркизио
3
Пепе
9
Вучинич
21
Матри
32
Брокки
15
Гонсалес
15
Гонсалес
32
Брокки
18
Рокки
12
Сиссе
12
Сиссе
18
Рокки
19
Лулич
10
Скулли
10
Скулли
19
Лулич
3
Пепе
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
3
Пепе
9
Вучинич
15
Джаккерини
15
Джаккерини
9
Вучинич
21
Матри
27
Квальярелла
27
Квальярелла
21
Матри
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лацио - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:40 (прямая)
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