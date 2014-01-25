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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Ювентус
Лацио - Ювентус: обзор матча 25 января 2014
Лацио
25.01.2014, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
27'
А. Кандрева (П)
60'
Ф. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Ювентус
Замена
Б. Кейта
️️️️
А. Кандрева
84'
79'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Л. Педро Каванда
65'
60'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
Д. Бьява
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кандрева
27'
26'
Замена
М. Сторари
️️️️
К. Асамоа
24'
Красная карточка
Д. Буффон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
25
Абдулай Конко
ЛАЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ПАЗ
6
Лукас Билья
ОП
24
Кристиан Ледесма
(К)
ОП
10
Эрнанес
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Бериша
3
Андре Диас
27
Цана
20
Бьява
25
Конко
6
Билья
24
Ледесма
39
Каванда
87
Кандрева
10
Эрнанес
11
Клозе
3-5-2
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
21
Огбонна
2
Лихтштайнер
8
Погба
10
Маркизио
23
Видаль
27
Асамоа
32
Тевес
12
Льоренте
39
Каванда
15
Гонсалес
15
Гонсалес
39
Каванда
87
Кандрева
17
Кейта
17
Кейта
87
Кандрева
27
Асамоа
30
Сторари
30
Сторари
27
Асамоа
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
25
Лука Крекко
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
34
Рубиньо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
25
Лука Крекко
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лацио - Ювентус
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:40 (прямая)
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