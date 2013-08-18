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Расписание матчей
Суперкубок Италии
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 18 августа 2013
Ювентус
18.08.2013, воскресенье, 23:00
Суперкубок Италии
4 : 0
Завершен
Лацио
23'
П. Погба
52'
Д. Кьеллини
54'
Ш. Лихтштайнер
57'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Лацио
Замена
А. Огбонна
️️️️
Ш. Лихтштайнер
82'
Замена
М. Касерес
️️️️
А. Барцальи
76'
70'
Замена
О. Онази
️️️️
Эрнанес
59'
Желтая карточка
А. Диас
58'
Замена
Эдерсон
️️️️
Ш. Раду
58'
Замена
С. Флоккари
️️️️
К. Ледесма
ГОЛ! 4:0!
К. Тевес
Пас отдал
П. Погба
57'
ГОЛ! 3:0!
Ш. Лихтштайнер
Пас отдал
М. Вучинич
54'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кьеллини
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
52'
Желтая карточка
А. Барцальи
43'
31'
Желтая карточка
Эрнанес
ГОЛ! 1:0!
П. Погба
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
23'
Замена
П. Погба
️️️️
К. Маркизио
21'
Травма
К. Маркизио
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
(К)
ОП
10
Эрнанес
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
3-5-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
27
Асамоа
21
Пирло
23
Видаль
10
Маркизио
2
Лихтштайнер
9
Вучинич
32
Тевес
4-1-4-1
22
Маркетти
39
Каванда
20
Бьява
3
Андре Диас
26
Раду
24
Ледесма
87
Кандрева
10
Эрнанес
6
Билья
19
Лулич
11
Клозе
2
Лихтштайнер
21
Огбонна
21
Огбонна
2
Лихтштайнер
15
Барцальи
4
Касерес
4
Касерес
15
Барцальи
10
Маркизио
8
Погба
8
Погба
10
Маркизио
26
Раду
10
Эдерсон
10
Эдерсон
26
Раду
10
Эрнанес
12
Онази
12
Онази
10
Эрнанес
24
Ледесма
10
Флоккари
10
Флоккари
24
Ледесма
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Ювентус - Лацио
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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