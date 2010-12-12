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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 12 декабря 2010
Ювентус
12.12.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
3'
Д. Кьеллини
90+5'
М. Красич
14'
М. Сарате
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лацио
ГОЛ! 2:1!
М. Красич
+5
+2
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
Замена
С. Дель Неро
️️️️
М. Сарате
Замена
М. Сиссоко
️️️️
А. Аквилани
Замена
К. Ледесма
️️️️
С. Маури
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
С. Пепе
️️️️
К. Маркизио
Желтая карточка
Ф. Мело
Замена
М. Диаките
️️️️
Д. Бьява
Травма
Д. Бьява
Желтая карточка
К. Брокки
14'
ГОЛ! 1:1!
М. Сарате
Пас отдал
Эрнанес
ГОЛ! 1:0!
Д. Кьеллини
Пас отдал
А. Аквилани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Милош Красич
ПВ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
9
Мауро Сарате
ЛВ
27
Матузалем
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Эрнанес
АП
6
Стефано Маури
(К)
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Сторари
6
Гроссо
19
Бонуччи
14
Кьеллини
4
Соренсен
30
Мело
20
Аквилани
10
Маркизио
17
Красич
27
Квальярелла
19
Яквинта
4-2-3-1
16
Муслера
2
Лихтштайнер
3
Андре Диас
20
Бьява
39
Каванда
27
Матузалем
32
Брокки
6
Маури
10
Эрнанес
9
Сарате
10
Флоккари
10
Маркизио
3
Пепе
3
Пепе
10
Маркизио
20
Аквилани
22
Сиссоко
22
Сиссоко
20
Аквилани
27
Квальярелла
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
27
Квальярелла
20
Бьява
23
Диаките
23
Диаките
20
Бьява
6
Маури
24
Ледесма
24
Ледесма
6
Маури
9
Сарате
31
Дель Неро
31
Дель Неро
9
Сарате
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Брешиано
ЛП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Брешиано
ЛП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Ювентус - Лацио
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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