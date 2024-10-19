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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 19 октября 2024
Ювентус
19.10.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
85'
М. Хила (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Лацио
90'
+5
Желтая карточка
Педро
90'
+4
Желтая карточка
М. Весино
Желтая карточка
Д. Луис
90'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Хила
85'
78'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Н. Тавареш
Замена
Данило
️️️️
Ф. Гатти
73'
Замена
В. Аджич
️️️️
К. Тюрам
72'
67'
Замена
М. Весино
️️️️
М. Гендузи
67'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
М. Дзакканьи
67'
Замена
Педро
️️️️
Г. Исаксен
Желтая карточка
Н. Фаджоли
60'
Замена
Т. Веа
️️️️
Н. Савона
54'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
М. Локателли
54'
Желтая карточка
Н. Савона
50'
Желтая карточка
М. Локателли
45'
+2
27'
Замена
Патрик
️️️️
Б. Диа
24'
Красная карточка
А. Романьоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
(К)
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К)
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Патрик
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
3-5-2
20
Ди Грегорио
15
Калюлю
4
Гатти
32
Кабаль
20
Камбьясо
19
Тюрам
12
Луис
5
Локателли
37
Савона
28
Влахович
10
Йылдыз
4-1-2-1-2
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
26
Романьоли
17
Тавареш
6
Ровелла
11
Исаксен
6
Гендузи
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
4
Гатти
13
Данило
13
Данило
4
Гатти
19
Тюрам
17
Аджич
17
Аджич
19
Тюрам
5
Локателли
44
Фаджоли
44
Фаджоли
5
Локателли
37
Савона
22
Веа
22
Веа
37
Савона
22
Диа
4
Патрик
4
Патрик
22
Диа
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
6
Гендузи
15
Весино
15
Весино
6
Гендузи
10
Дзакканьи
8
Кастровилли
8
Кастровилли
10
Дзакканьи
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Ювентус - Лацио
4
1
2
Всего ударов по воротам
16
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
16
9
Офсайды
2
0
Количество передач
604
268
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
77
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.07
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
- : -
06.12.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Лука Сакки
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
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