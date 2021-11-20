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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Ювентус
Лацио - Ювентус: обзор матча 20 ноября 2021
Лацио
20.11.2021, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
23'
Л. Бонуччи (П)
83'
Л. Бонуччи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Ювентус
89'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
М. Локателли
Замена
Т. Башич
️️️️
Д. Катальди
84'
83'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Бонуччи
Желтая карточка
Л. Альберто
82'
Желтая карточка
П. Рейна
81'
Замена
Р. Моро
️️️️
Ф. Андерсон
75'
74'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Мората
Замена
В. Мурики
️️️️
М. Дзакканьи
65'
Желтая карточка
Э. Хюсай
43'
28'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Бонуччи
15'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Артур
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
4
Хюсай
15
Ачерби
5
Фелипе
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
7
Андерсон
18
Альберто
9
Педро
10
Дзакканьи
3-1-4-1-1
13
Щесны
13
Данило
4
де Лигт
19
Бонуччи
5
Локателли
7
Куадрадо
22
МакКенни
12
Рабьо
3
Пеллегрини
14
Кьеза
21
Мората
32
Катальди
19
Башич
19
Башич
32
Катальди
10
Дзакканьи
19
Мурики
19
Мурики
10
Дзакканьи
7
Андерсон
18
Моро
18
Моро
7
Андерсон
5
Локателли
30
Бентанкур
30
Бентанкур
5
Локателли
13
Данило
21
Кулушевски
21
Кулушевски
13
Данило
21
Мората
9
Кен
9
Кен
21
Мората
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Артур
ЦП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Артур
ЦП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лацио - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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