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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 11 апреля 2012
Ювентус
11.04.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
30'
С. Пепе
82'
А. Дель Пьеро
45'
С. Маури
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лацио
+3
Вторая желтая
Л. Козак
ГОЛ! 2:1!
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
К. Ледесма
Замена
К. Брокки
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
Л. Козак
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
А. Видаль
Замена
Л. Козак
️️️️
Т. Рокки
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
М. Вучинич
Замена
Эрнанес
️️️️
С. Маури
Замена
А. Матри
️️️️
С. Пепе
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
С. Маури
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ! 1:1!
С. Маури
Пас отдал
Л. Скалони
Желтая карточка
Д. Бьява
ГОЛ! 1:0!
С. Пепе
Пас отдал
А. Пирло
12'
Желтая карточка
М. Диаките
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
3
Симоне Пепе
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЛВ
27
Лорик Цана
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
6
Стефано Маури
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Лучано Дзаури
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
27
Матузалем
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
30
Эмилиано Альфаро
АП
18
Либор Козак
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
23
Видаль
10
Маркизио
21
Пирло
3
Пепе
9
Вучинич
27
Квальярелла
4-3-2-1
22
Маркетти
5
Скалони
23
Диаките
20
Бьява
22
Гарридо
87
Кандрева
24
Ледесма
27
Цана
6
Маури
15
Гонсалес
18
Рокки
23
Видаль
15
Джаккерини
15
Джаккерини
23
Видаль
9
Вучинич
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
9
Вучинич
3
Пепе
21
Матри
21
Матри
3
Пепе
15
Гонсалес
32
Брокки
32
Брокки
15
Гонсалес
6
Маури
10
Эрнанес
10
Эрнанес
6
Маури
18
Рокки
18
Козак
18
Козак
18
Рокки
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Лучано Дзаури
ПЗ
27
Матузалем
ЦП
30
Эмилиано Альфаро
АП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Лучано Дзаури
ПЗ
27
Матузалем
ЦП
30
Эмилиано Альфаро
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Ювентус - Лацио
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн 22:30 (прямая)
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