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«Зенит» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

29 апреля 2025 11:00
Зенит - ЦСКА
30 апр. 2025, среда 20:30 | Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
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2.0
Победа «Зенита» – коэффициент 2.00
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30 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» состоится долгожданный финал Кубка России, где встретятся два гранда отечественного футбола – «Зенит» и ЦСКА. Обе команды в хорошей форме, демонстрируют стабильную игру в атаке и надeжность в обороне. Матч обещает стать напряжeнным и крайне результативным.

«Зенит»

«Зенит» уверенно прошeл путь до финала, выиграв 5 последних матчей в рамках Кубка России. Команда обязательно забивает в каждом из своих последних встреч, в среднем забивая 1.8 гола за матч за последние 5 игр. Санкт-петербуржцы также хорошо действуют в обороне, пропуская лишь 0.6 гола в среднем за матч в тех же пяти встречах. В последних матчах подопечные Сергея Семака уверенно обыграли «Ростов» (2:0) и «Краснодар» (4:1), что показывает высокую результативность и качество подготовки.

ЦСКА

Армейцы подходят к финалу без поражений в 11 последних матчах во всех турнирах. В Кубке России ЦСКА также стабилен: команда не проигрывает в 5 последних матчах, забив за этот отрезок 8 голов и пропустив всего 3. За последние 5 матчей команда забивает в среднем 1.6 гола за игру и пропускает 0.6 гола, демонстрируя мощный баланс между атакой и защитой. В последнем матче армейцы одолели «Спартак» в московском дерби (2:1), что добавляет уверенности перед решающим поединком.

Факты о командах

«Зенит»

  • Побеждает в 5 последних матчах Кубка России.
  • Забивает в 10 матчах подряд.
  • Средняя результативность: 1.8 гола за матч.
  • Среднее количество пропущенных голов: 0.6 за матч.
  • Не проигрывает в 7 последних матчах.

ЦСКА

  • Не проигрывает в 11 последних матчах.
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей.
  • Средняя результативность: 1.6 гола за матч.
  • Среднее количество пропущенных голов: 0.6 за матч.
  • Проявляет высокую дисциплину в защите.

Личные встречи
39% (29)
31% (23)
30% (22)
93
Забитых мячей
79
1.26
В среднем за матч
1.07
6:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
0 : 0
01.03.2025
ЦСКА
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Зенит
2 : 2
04.02.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
0 : 1
14.09.2024
Зенит
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
Зенит
0 : 0
15.05.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
0 : 1
11.05.2024
ЦСКА
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
ЦСКА
1 : 1
02.05.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
1 : 1
03.09.2023
Зенит
Суперкубок России,
Зенит
0 : 0
15.07.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 20 тур
ЦСКА
1 : 0
19.03.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
2 : 1
13.08.2022
ЦСКА
Кубок PARI Премьер, 3 тур
ЦСКА
0 : 3
29.06.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
0 : 2
28.11.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
1 : 0
26.08.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
2 : 3
17.03.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
2 : 1
19.08.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
0 : 4
20.06.2020
Зенит
Товарищеские матчи,
Зенит
3 : 2
09.02.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
1 : 1
02.11.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
3 : 1
12.05.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
2 : 0
11.11.2018
Зенит
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
0 : 0
29.04.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
0 : 0
22.10.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
0 : 0
04.03.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
1 : 1
20.08.2016
ЦСКА
Суперкубок России,
ЦСКА
0 : 1
23.07.2016
Зенит
Россия. Кубок, Финал
ЦСКА
1 : 4
02.05.2016
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
2 : 0
03.04.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
2 : 2
12.09.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
2 : 1
05.04.2015
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
0 : 1
01.11.2014
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
ЦСКА
1 : 0
15.03.2014
Зенит
Объединенный Суперкубок, 2 тур
Зенит
2 : 0
02.02.2014
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Зенит
2 : 0
18.10.2013
ЦСКА
Суперкубок России,
ЦСКА
3 : 0
13.07.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Зенит
1 : 1
26.11.2012
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
ЦСКА
1 : 3
04.08.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 39 тур
Зенит
2 : 0
14.04.2012
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 33 тур
ЦСКА
2 : 2
03.03.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
0 : 2
06.08.2011
Зенит
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
0 : 2
20.04.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
0 : 3
10.04.2011
ЦСКА
Суперкубок России, Финал
Зенит
1 : 0
06.03.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Зенит
1 : 3
10.11.2010
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
ЦСКА
0 : 2
28.04.2010
Зенит
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
2 : 0
26.09.2009
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
2 : 1
17.05.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
1 : 3
21.09.2008
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
0 : 0
30.07.2008
Зенит
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
2 : 1
29.09.2007
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 11 тур
ЦСКА
2 : 0
26.05.2007
Зенит
Россия. Премьер-лига, 26 тур
ЦСКА
1 : 0
05.11.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
0 : 0
19.07.2006
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/2 финала
Зенит
0 : 3
10.05.2006
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/2 финала
ЦСКА
1 : 0
03.05.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 20 тур
ЦСКА
1 : 1
21.08.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
1 : 0
17.04.2005
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
0 : 3
25.10.2004
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
3 : 3
03.04.2004
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
2 : 2
11.07.2003
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
4 : 1
28.06.2003
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
0 : 2
06.10.2002
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1 : 0
17.03.2002
Зенит
Чемпионат России, 26 тур
Зенит
6 : 1
30.09.2001
ЦСКА
Чемпионат России, 12 тур
ЦСКА
1 : 1
11.06.2001
Зенит
Чемпионат России, 22 тур
Зенит
0 : 1
18.08.2000
ЦСКА
Чемпионат России, 8 тур
ЦСКА
4 : 1
12.05.2000
Зенит
Чемпионат России, 19 тур
Зенит
1 : 1
11.07.1999
ЦСКА
Чемпионат России, 5 тур
ЦСКА
2 : 2
02.05.1999
Зенит
Чемпионат России, 17 тур
Зенит
0 : 1
22.07.1998
ЦСКА
Чемпионат России, 2 тур
ЦСКА
1 : 2
04.04.1998
Зенит
Чемпионат России, 28 тур
Зенит
2 : 0
20.09.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 11 тур
ЦСКА
2 : 0
24.05.1997
Зенит
Чемпионат России, 29 тур
ЦСКА
1 : 0
28.09.1996
Зенит
Чемпионат России, 12 тур
Зенит
1 : 1
15.05.1996
ЦСКА
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Прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА

Обе команды демонстрируют отличную форму, но «Зенит» имеет небольшое преимущество за счeт родных стен и более уверенной игры в атаке. Однако стоит ожидать упорного матча с шансами для обеих сторон. Учитывая мощные атакующие линии и хорошие показатели результативности, ставка на обмен голами выглядит логичной. Также стоит рассмотреть аккуратную ставку на победу «Зенита» в основное время благодаря фактору своего поля и лучшей атаке.

Рекомендации для ставок:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Победа «Зенита» – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

2.0
Победа «Зенита» – коэффициент 2.00
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок ЦСКА Зенит
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0 : 2
2.6
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