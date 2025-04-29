30 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» состоится долгожданный финал Кубка России, где встретятся два гранда отечественного футбола – «Зенит» и ЦСКА. Обе команды в хорошей форме, демонстрируют стабильную игру в атаке и надeжность в обороне. Матч обещает стать напряжeнным и крайне результативным.

«Зенит»

«Зенит» уверенно прошeл путь до финала, выиграв 5 последних матчей в рамках Кубка России. Команда обязательно забивает в каждом из своих последних встреч, в среднем забивая 1.8 гола за матч за последние 5 игр. Санкт-петербуржцы также хорошо действуют в обороне, пропуская лишь 0.6 гола в среднем за матч в тех же пяти встречах. В последних матчах подопечные Сергея Семака уверенно обыграли «Ростов» (2:0) и «Краснодар» (4:1), что показывает высокую результативность и качество подготовки.

ЦСКА

Армейцы подходят к финалу без поражений в 11 последних матчах во всех турнирах. В Кубке России ЦСКА также стабилен: команда не проигрывает в 5 последних матчах, забив за этот отрезок 8 голов и пропустив всего 3. За последние 5 матчей команда забивает в среднем 1.6 гола за игру и пропускает 0.6 гола, демонстрируя мощный баланс между атакой и защитой. В последнем матче армейцы одолели «Спартак» в московском дерби (2:1), что добавляет уверенности перед решающим поединком.

Факты о командах

Побеждает в 5 последних матчах Кубка России.

Забивает в 10 матчах подряд.

Средняя результативность: 1.8 гола за матч.

Среднее количество пропущенных голов: 0.6 за матч.

Не проигрывает в 7 последних матчах.

ЦСКА

Не проигрывает в 11 последних матчах.

Забивает в 9 из 11 последних матчей.

Средняя результативность: 1.6 гола за матч.

Среднее количество пропущенных голов: 0.6 за матч.

Проявляет высокую дисциплину в защите.

Личные встречи 39% (29) 31% (23) 30% (22) 93 Забитых мячей 79 1.26 В среднем за матч 1.07 6:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 3:3 Россия. Премьер-лига, 19 тур Зенит 0 : 0 ЦСКА Зимний кубок РПЛ, 2 тур Зенит 2 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 8 тур ЦСКА 0 : 1 Зенит Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ) Зенит 0 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 28 тур Зенит 0 : 1 ЦСКА Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ) ЦСКА 1 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 7 тур ЦСКА 1 : 1 Зенит Суперкубок России, Зенит 0 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 20 тур ЦСКА 1 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 5 тур Зенит 2 : 1 ЦСКА Кубок PARI Премьер, 3 тур ЦСКА 0 : 3 Зенит Россия. Премьер-лига, 16 тур ЦСКА 0 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 6 тур Зенит 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 23 тур ЦСКА 2 : 3 Зенит Россия. Премьер-лига, 3 тур Зенит 2 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 23 тур ЦСКА 0 : 4 Зенит Товарищеские матчи, Зенит 3 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 15 тур Зенит 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 28 тур Зенит 3 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 14 тур ЦСКА 2 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 28 тур Зенит 0 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 14 тур ЦСКА 0 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 18 тур ЦСКА 0 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 4 тур Зенит 1 : 1 ЦСКА Суперкубок России, ЦСКА 0 : 1 Зенит Россия. Кубок, Финал ЦСКА 1 : 4 Зенит Россия. Премьер-лига, 22 тур Зенит 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 8 тур ЦСКА 2 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 21 тур Зенит 2 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 12 тур ЦСКА 0 : 1 Зенит Россия. Премьер-Лига, 21 тур ЦСКА 1 : 0 Зенит Объединенный Суперкубок, 2 тур Зенит 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 13 тур Зенит 2 : 0 ЦСКА Суперкубок России, ЦСКА 3 : 0 Зенит Россия. Премьер-Лига, 17 тур Зенит 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 3 тур ЦСКА 1 : 3 Зенит Россия. Премьер-лига, 39 тур Зенит 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 33 тур ЦСКА 2 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 19 тур ЦСКА 0 : 2 Зенит Россия. Кубок, 1/4 финала Зенит 0 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 4 тур Зенит 0 : 3 ЦСКА Суперкубок России, Финал Зенит 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 18 тур Зенит 1 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 4 тур ЦСКА 0 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 23 тур Зенит 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 9 тур ЦСКА 2 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 22 тур Зенит 1 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 8 тур ЦСКА 0 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 25 тур Зенит 2 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 11 тур ЦСКА 2 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 26 тур ЦСКА 1 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 11 тур Зенит 0 : 0 ЦСКА Россия. Кубок, 1/2 финала Зенит 0 : 3 ЦСКА Россия. Кубок, 1/2 финала ЦСКА 1 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 20 тур ЦСКА 1 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 5 тур Зенит 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 27 тур Зенит 0 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 4 тур ЦСКА 3 : 3 Зенит Россия. Премьер-лига, 16 тур ЦСКА 2 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 15 тур Зенит 4 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 26 тур Зенит 0 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 3 тур ЦСКА 1 : 0 Зенит Чемпионат России, 26 тур Зенит 6 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 12 тур ЦСКА 1 : 1 Зенит Чемпионат России, 22 тур Зенит 0 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 8 тур ЦСКА 4 : 1 Зенит Чемпионат России, 19 тур Зенит 1 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 5 тур ЦСКА 2 : 2 Зенит Чемпионат России, 17 тур Зенит 0 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 2 тур ЦСКА 1 : 2 Зенит Чемпионат России, 28 тур Зенит 2 : 0 ЦСКА Чемпионат России, 11 тур ЦСКА 2 : 0 Зенит Чемпионат России, 29 тур ЦСКА 1 : 0 Зенит Чемпионат России, 12 тур Зенит 1 : 1 ЦСКА

Прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА

Обе команды демонстрируют отличную форму, но «Зенит» имеет небольшое преимущество за счeт родных стен и более уверенной игры в атаке. Однако стоит ожидать упорного матча с шансами для обеих сторон. Учитывая мощные атакующие линии и хорошие показатели результативности, ставка на обмен голами выглядит логичной. Также стоит рассмотреть аккуратную ставку на победу «Зенита» в основное время благодаря фактору своего поля и лучшей атаке.

Рекомендации для ставок: