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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 06 августа 2011
ЦСКА
06.08.2011, суббота, 18:45
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
54'
А. Кержаков
55'
А. Анюков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Зенит
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
Желтая карточка
Э. Рахимич
Желтая карточка
В. Файзулин
Замена
Р. Широков
️️️️
К. Зырянов
Желтая карточка
С. Думбия
Желтая карточка
С. Игнашевич
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Дзагоев
ГОЛ! 0:2!
А. Анюков
Пас отдал
Данни
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
Д. Кришито
16'
Желтая карточка
К. Зырянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Томаш Губочан
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
19
Александр Цауня
ОП
26
Секу
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
15
Одиа
25
Рахимич
3
Хонда
10
Мамаев
66
Дзагоев
22
Думбия
19
Вагнер Лав
4-1-4-1
16
Малафеев
22
Анюков
22
Алвеш
6
Ломбертс
4
Кришито
27
Денисов
20
Файзулин
18
Зырянов
15
Губочан
10
Данни
11
Кержаков
66
Дзагоев
18
Тошич
18
Тошич
66
Дзагоев
18
Зырянов
15
Широков
15
Широков
18
Зырянов
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
19
Александр Цауня
ОП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
19
Александр Цауня
ОП
26
Секу
ПП
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча ЦСКА - Зенит
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Олег Целовальников (Астрахань)
Андрей Малородов (Саратов)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:25 (прямая) "Спорт Плюс" 18:25 (прямая)
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