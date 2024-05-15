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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 15 мая 2024
Зенит
15.05.2024, среда, 20:45
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
0 : 0
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - ЦСКА
ГОЛ!
Клаудиньо
5:4
ГОЛ!
Т. Мусаев
4:4
ГОЛ!
Н. Алип
4:3
ГОЛ!
И. Дивеев
3:3
ГОЛ!
А. Мостовой
3:2
Пенальти не реализован!
А. Заболотный
ГОЛ!
В. Изидор
2:2
ГОЛ!
И. Обляков
1:2
ГОЛ!
М. Кассьерра
1:1
ГОЛ!
В. Давила
0:1
87'
Замена
В. Давила
️️️️
А. Файзуллаев
Желтая карточка
Клаудиньо
86'
Желтая карточка
В. Изидор
83'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Педро
81'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
Вендел
73'
63'
Замена
А. Рейванди
️️️️
М. Гайич
63'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Ф. Чалов
Замена
Клаудиньо
️️️️
И. Ахметов
62'
59'
Травма
М. Гайич
55'
Замена
Келлвен
️️️️
Мойзес
52'
Травма
Мойзес
Замена
С. Эракович
️️️️
Д. Васильев
46'
Замена
Д. Сантос
️️️️
Артур
46'
Травма
Артур
45'
36'
Замена
В. Шайхутдинов
️️️️
В. Тороп
30'
Травма
В. Тороп
Желтая карточка
Д. Васильев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
20
Педро
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
37
Артур
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Вендел
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
5
Вильмар Барриос
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛАЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
ЦП
11
Аббосбек Файзуллаев
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
ЦСКА
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
96
Амирхоссейн Рейванди
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Адамов
20
Педро
5
Родригао
28
Алип
37
Артур
18
Васильев
8
Вендел
97
Ахметов
5
Барриос
21
Ерохин
18
Изидор
3-3-1-1-2
49
Тороп
4
Роша
14
Агапов
78
Дивеев
22
Гайич
14
Зделар
27
Мойзес
10
Обляков
11
Файзуллаев
91
Заболотный
63
Чалов
37
Артур
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
37
Артур
18
Васильев
16
Эракович
16
Эракович
18
Васильев
97
Ахметов
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
97
Ахметов
20
Педро
77
Мостовой
77
Мостовой
20
Педро
8
Вендел
9
Кассьерра
9
Кассьерра
8
Вендел
22
Гайич
96
Рейванди
96
Рейванди
22
Гайич
49
Тороп
86
Шайхутдинов
86
Шайхутдинов
49
Тороп
27
Мойзес
12
Келлвен
12
Келлвен
27
Мойзес
11
Файзуллаев
11
Давила
11
Давила
11
Файзуллаев
63
Чалов
11
Мусаев
11
Мусаев
63
Чалов
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
33
Нино
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
35
Игорь Акинфеев
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
33
Нино
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Зенит - ЦСКА
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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