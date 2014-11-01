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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 01 ноября 2014
ЦСКА
01.11.2014, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
7'
Х. Гарсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Зенит
90'
+4
Замена
Л. Нету
️️️️
Халк
90'
+1
Замена
А. Тимощук
️️️️
Данни
Замена
З. Тошич
️️️️
Г. Щенников
90'
Желтая карточка
Г. Щенников
85'
73'
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Рязанцев
71'
Желтая карточка
А. Кержаков
56'
Желтая карточка
Д. Кришито
Замена
С. Думбия
️️️️
Г. Миланов
46'
44'
Желтая карточка
А. Витсель
Желтая карточка
П. Вернблум
23'
7'
ГОЛ! 0:1!
Х. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
7
Халк
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Александр Цауня
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
17
Миланов
26
Еременко
10
Натхо
66
Дзагоев
7
Муса
4-2-3-1
12
Лодыгин
22
Анюков
24
Гарай
6
Ломбертс
4
Кришито
28
Витсель
6
Хави Гарсия
7
Халк
7
Рязанцев
10
Данни
11
Кержаков
42
Щенников
18
Тошич
18
Тошич
42
Щенников
17
Миланов
22
Думбия
22
Думбия
17
Миланов
7
Халк
13
Нету
13
Нету
7
Халк
10
Данни
44
Тимощук
44
Тимощук
10
Данни
7
Рязанцев
27
Шатов
27
Шатов
7
Рязанцев
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
94
Алексей Евсеев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
94
Алексей Евсеев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча ЦСКА - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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