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Расписание матчей
Суперкубок России
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 15 июля 2023
Зенит
15.07.2023, суббота, 17:00
Суперкубок России
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зенит - ЦСКА
ГОЛ!
Р. Ренан
5:4
Пенальти не реализован!
Н. Ермаков
Пенальти не реализован!
И. Сергеев
Пенальти не реализован!
М. Гайич
ГОЛ!
З. Бакаев
4:4
ГОЛ!
А. Заболотный
3:4
ГОЛ!
А. Мостовой
3:3
ГОЛ!
К. Набабкин
2:3
ГОЛ!
А. Сутормин
2:2
ГОЛ!
А. Гайч
1:2
ГОЛ!
Малком
1:1
ГОЛ!
Ф. Чалов
0:1
90'
+9
Замена
А. Гайч
️️️️
В. Мендес
Замена
З. Бакаев
️️️️
Г. Мантуан
90'
+1
Травма
Г. Мантуан
90'
Замена
Д. Васильев
️️️️
Д. Кейрос
89'
Замена
А. Сутормин
️️️️
В. Караваев
89'
82'
Замена
М. Рядно
️️️️
Б. Зайнутдинов
81'
Замена
К. Кучаев
️️️️
С. Зделар
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Кассьерра
77'
73'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
М. Мухин
Замена
А. Мостовой
️️️️
Клаудиньо
63'
46'
Замена
К. Набабкин
️️️️
И. Дивеев
Желтая карточка
Клаудиньо
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
М. Гайич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
19
Бахтиер Зайнутдинов
ЛАЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
27
Мойзес
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
16
Максим Мухин
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
11
Алексей Сутормин
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
50
Никита Гойло
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
28
Нуралы Алип
ПП
33
Иван Сергеев
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
10
Иван Обляков
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЛВ
18
Константин Кучаев
АП
31
Матвей Кисляк
АП
91
Егор Носков
АП
19
Никита Ермаков
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
3-3-2-1-1
41
Кержаков
31
Мантуан
78
Чистяков
30
Ренан
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
15
Караваев
37
Ду Кейрос
10
Малком
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
3-3-2-2
35
Акинфеев
4
Роша
27
Мойзес
78
Дивеев
22
Гайич
14
Зделар
19
Зайнутдинов
5
Мендес
16
Мухин
63
Чалов
91
Заболотный
15
Караваев
11
Сутормин
11
Сутормин
15
Караваев
37
Ду Кейрос
18
Васильев
18
Васильев
37
Ду Кейрос
31
Мантуан
77
Бакаев
77
Бакаев
31
Мантуан
33
Клаудиньо
77
Мостовой
77
Мостовой
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Кассьерра
5
Мендес
19
Гайч
19
Гайч
5
Мендес
19
Зайнутдинов
68
Рядно
68
Рядно
19
Зайнутдинов
78
Дивеев
14
Набабкин
14
Набабкин
78
Дивеев
14
Зделар
18
Кучаев
18
Кучаев
14
Зделар
16
Мухин
19
Ермаков
19
Ермаков
16
Мухин
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
50
Никита Гойло
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
28
Нуралы Алип
ПП
Главный тренер
Сергей Семак
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
10
Иван Обляков
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
31
Матвей Кисляк
АП
91
Егор Носков
АП
86
Владимир Шайхутдинов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
50
Никита Гойло
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
28
Нуралы Алип
ПП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
10
Иван Обляков
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
31
Матвей Кисляк
АП
91
Егор Носков
АП
86
Владимир Шайхутдинов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Зенит - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Алексей Лунев
Дополнительные помощники:
VAR - Виталий Мешков
AVAR - Максим Гаврилин
Резервный судья:
Артем Чистяков
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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