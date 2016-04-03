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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 03 апреля 2016
Зенит
03.04.2016, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА
54'
Халк
80'
Халк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - ЦСКА
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Халк
87'
85'
Замена
А. Оланаре
️️️️
А. Головин
Замена
А. Кокорин
️️️️
Ю. Жирков
83'
Замена
Д. Кришито
️️️️
Данни
83'
Желтая карточка
А. Витсель
81'
ГОЛ! 2:0!
Халк
80'
79'
Желтая карточка
В. Березуцкий
62'
Замена
А. Цауня
️️️️
Г. Щенников
59'
Замена
Р. Широков
️️️️
Р. Еременко
Желтая карточка
И. Смольников
58'
ГОЛ! 1:0!
Халк
Пас отдал
А. Дзюба
54'
42'
Желтая карточка
П. Вернблум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
8
Маурисио
ОП
10
Данни
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
26
Роман Еременко
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
96
Игорь Обухов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
99
Руслан Суанов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
4-1-4-1
12
Лодыгин
18
Жирков
6
Ломбертс
13
Нету
8
Смольников
8
Маурисио
27
Шатов
10
Данни
27
Витсель
7
Халк
22
Дзюба
4-1-3-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
6
Березуцкий
24
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
18
Тошич
66
Дзагоев
26
Еременко
7
Муса
10
Головин
10
Данни
4
Кришито
4
Кришито
10
Данни
7
Халк
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
7
Халк
18
Жирков
9
Кокорин
9
Кокорин
18
Жирков
42
Щенников
19
Цауня
19
Цауня
42
Щенников
26
Еременко
15
Широков
15
Широков
26
Еременко
10
Головин
80
Оланаре
80
Оланаре
10
Головин
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
99
Руслан Суанов
ЦФ
96
Игорь Обухов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
99
Руслан Суанов
ЦФ
96
Игорь Обухов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Зенит - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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