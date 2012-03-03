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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 03 марта 2012
ЦСКА
03.03.2012, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, группа A, 33 тур
2 : 2
Завершен
Зенит
17'
А. Дзагоев
68'
А. Муса
1'
А. Кержаков
56'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Зенит
Желтая карточка
В. Березуцкий
+4
Желтая карточка
П. Мамаев
+3
+3
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Кержаков
Замена
К. Инсунг
️️️️
А. Муса
Желтая карточка
П. Вернблум
Замена
Т. Нецид
️️️️
К. Хонда
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Файзулин
Замена
П. Мамаев
️️️️
З. Тошич
Желтая карточка
А. Анюков
ГОЛ! 2:2!
А. Муса
Пас отдал
К. Хонда
Желтая карточка
А. Дзагоев
ГОЛ! 1:2!
А. Кержаков
Пас отдал
Т. Губочан
Замена
Д. Лазович
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Желтая карточка
З. Тошич
ГОЛ! 1:1!
А. Дзагоев
17'
Желтая карточка
А. Березуцкий
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
Т. Губочан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
19
Понтус Вернблум
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Игорь Денисов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
37
Сергей Семак
АП
20
Виктор Файзулин
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
4-4-1-1
71
Ревякин
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
18
Тошич
19
Вернблум
66
Дзагоев
3
Хонда
7
Муса
22
Думбия
4-2-3-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
15
Губочан
4
Кришито
27
Денисов
15
Широков
20
Файзулин
37
Семак
28
Аршавин
11
Кержаков
18
Тошич
10
Мамаев
10
Мамаев
18
Тошич
7
Муса
77
Инсунг
77
Инсунг
7
Муса
3
Хонда
15
Нецид
15
Нецид
3
Хонда
20
Файзулин
18
Зырянов
18
Зырянов
20
Файзулин
11
Кержаков
99
Канунников
99
Канунников
11
Кержаков
28
Аршавин
27
Лазович
27
Лазович
28
Аршавин
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча ЦСКА - Зенит
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:15 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 15:55 (прямая)
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