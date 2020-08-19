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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 19 августа 2020
Зенит
19.08.2020, среда, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
19'
С. Азмун
69'
С. Азмун
26'
Н. Влашич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - ЦСКА
90'
+3
Желтая карточка
И. Обляков
Замена
Д. Круговой
️️️️
Ю. Жирков
90'
+3
Замена
Д. Прохин
️️️️
С. Дриусси
90'
+2
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Азмун
89'
81'
Замена
И. Шкурин
️️️️
К. Кучаев
81'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Н. Влашич
ГОЛ! 2:1!
С. Азмун
Пас отдал
В. Караваев
69'
Желтая карточка
С. Азмун
59'
57'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
А. Гайч
57'
Замена
Я. Бийол
️️️️
К. Марадишвили
46'
Замена
В. Васин
️️️️
К. Набабкин
34'
Желтая карточка
И. Дивеев
34'
Желтая карточка
Н. Влашич
26'
ГОЛ! 1:1!
Н. Влашич
Пас отдал
И. Дивеев
24'
Желтая карточка
К. Марадишвили
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
А. Дзюба
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Константин Кучаев
ЛП
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Даниил Шамкин
АП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
3-1-2-2-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
6
Ловрен
15
Караваев
5
Барриос
18
Жирков
21
Оздоев
9
Дриусси
10
Малком
22
Дзюба
20
Азмун
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
78
Дивеев
32
Магнуссон
14
Набабкин
42
Щенников
22
Марадишвили
18
Кучаев
10
Обляков
10
Влашич
19
Гайч
18
Жирков
3
Круговой
3
Круговой
18
Жирков
9
Дриусси
27
Прохин
27
Прохин
9
Дриусси
20
Азмун
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Азмун
19
Гайч
21
Тикнизян
21
Тикнизян
19
Гайч
14
Набабкин
5
Васин
5
Васин
14
Набабкин
22
Марадишвили
15
Бийол
15
Бийол
22
Марадишвили
10
Влашич
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
10
Влашич
18
Кучаев
17
Шкурин
17
Шкурин
18
Кучаев
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
8
Даниил Шамкин
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
53
Никита Котин
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
8
Даниил Шамкин
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Остались в запасе
53
Никита Котин
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Зенит - ЦСКА
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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