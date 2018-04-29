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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 29 апреля 2018
Зенит
29.04.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - ЦСКА
Желтая карточка
Л. Паредес
90'
+3
90'
+2
Замена
Б. Натхо
️️️️
К. Бистрович
Замена
М. Краневиттер
️️️️
С. Дриусси
87'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Д. Кузяев
85'
Желтая карточка
Э. Ригони
84'
79'
Замена
Витиньо
️️️️
К. Кучаев
58'
Желтая карточка
Г. Щенников
43'
Желтая карточка
В. Березуцкий
37'
Желтая карточка
А. Березуцкий
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Б. Иванович
18'
Травма
Б. Иванович
15'
Желтая карточка
Д. Кришито
6'
5'
Желтая карточка
К. Бистрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
18
Константин Кучаев
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
50
Никита Гойло
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Лодыгин
4
Кришито
20
Иванович
32
Мевля
8
Смольников
5
Паредес
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Ерохин
24
Ригони
91
Заболотный
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
42
Щенников
8
Бистрович
18
Кучаев
7
Муса
10
Головин
63
Чалов
20
Иванович
18
Жирков
18
Жирков
20
Иванович
9
Дриусси
5
Краневиттер
5
Краневиттер
9
Дриусси
14
Кузяев
7
Полоз
7
Полоз
14
Кузяев
18
Кучаев
11
Витиньо
11
Витиньо
18
Кучаев
8
Бистрович
10
Натхо
10
Натхо
8
Бистрович
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
10
Дмитрий Плетнев
АП
22
Никита Каккоев
ОП
33
Илья Скроботов
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
50
Никита Гойло
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
10
Дмитрий Плетнев
АП
22
Никита Каккоев
ОП
33
Илья Скроботов
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
50
Никита Гойло
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Зенит - ЦСКА
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Наш футбол
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