Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 20 апреля 2011
Зенит
20.04.2011, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
ЦСКА
40'
С. Думбия
57'
С. Игнашевич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - ЦСКА
+2
Замена
Т. Нецид
️️️️
С. Думбия
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Замена
К. Хонда
️️️️
М. Гонсалес
Желтая карточка
П. Мамаев
Замена
П. Мамаев
️️️️
В. Лав
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Лазович
Желтая карточка
А. Анюков
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Игнашевич
Желтая карточка
Т. Губочан
Травма
В. Лав
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Лукович
Желтая карточка
И. Денисов
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Желтая карточка
А. Лукович
Желтая карточка
Г. Щенников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
3
Александар Лукович
ЦП
27
Игорь Денисов
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ПЗ
26
Секу
ЦП
25
Элвир Рахимич
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
11
Марк Гонсалес
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-4-2
16
Малафеев
15
Губочан
22
Алвеш
6
Ломбертс
22
Анюков
10
Данни
18
Зырянов
3
Лукович
27
Денисов
11
Кержаков
27
Лазович
4-4-2
35
Акинфеев
24
Березуцкий
6
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
11
Гонсалес
25
Рахимич
66
Дзагоев
26
Секу
22
Думбия
19
Вагнер Лав
3
Лукович
11
Ионов
11
Ионов
3
Лукович
27
Лазович
11
Бухаров
11
Бухаров
27
Лазович
11
Гонсалес
3
Хонда
3
Хонда
11
Гонсалес
19
Вагнер Лав
10
Мамаев
10
Мамаев
19
Вагнер Лав
22
Думбия
15
Нецид
15
Нецид
22
Думбия
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Зенит - ЦСКА
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
М.Еровенко (Краснодар)
В.Данченко (Уфа)
Делегат:
И.Синер (Омск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая) "НТВ+ Футбол" 18:45 (прямая)
Новости команд
Все
Зенит
ЦСКА
Акинфеев двумя словами описал свое восстановление от травмы
16:50
Мостовой вступился за Глушенкова: «Он имеет право обидеться»
12:06
18
Аршавин призвал игроков покидать Россию
11:58
37
Титов прокомментировал скандал Карпина и Глушенкова в сборной России
11:50
1
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
10:25
8
Мостовой вступился за Глушенкова: «Он имеет право обидеться»
12:06
18
Титов прокомментировал скандал Карпина и Глушенкова в сборной России
11:50
1
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
10:25
8
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
8
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
6
Акинфеев двумя словами описал свое восстановление от травмы
16:50
Аршавин призвал игроков покидать Россию
11:58
37
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
09:30
1
ЦСКА обратился в ЭСК РФС после поражения от «Краснодара»
Вчера, 14:53
5
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+