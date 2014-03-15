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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 15 марта 2014
ЦСКА
15.03.2014, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
32'
Г. Миланов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Зенит
Замена
К. Базелюк
️️️️
С. Думбия
90'
+2
Замена
С. Цубер
️️️️
З. Тошич
85'
84'
Замена
К. Зырянов
️️️️
А. Рязанцев
Замена
Витиньо
️️️️
Г. Миланов
83'
79'
Желтая карточка
И. Смольников
46'
Замена
О. Шатов
️️️️
В. Файзулин
46'
Замена
А. Кержаков
️️️️
Данни
ГОЛ! 1:0!
Г. Миланов
Пас отдал
А. Дзагоев
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
17
Георгий Миланов
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛП
20
Виктор Файзулин
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
20
Эльм
17
Миланов
66
Дзагоев
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
4-2-3-1
12
Лодыгин
22
Анюков
6
Ломбертс
15
Губочан
8
Смольников
20
Файзулин
28
Витсель
7
Халк
7
Рязанцев
10
Данни
23
Рондон
17
Миланов
11
Витиньо
11
Витиньо
17
Миланов
18
Тошич
7
Цубер
7
Цубер
18
Тошич
22
Думбия
10
Базелюк
10
Базелюк
22
Думбия
20
Файзулин
27
Шатов
27
Шатов
20
Файзулин
7
Рязанцев
18
Зырянов
18
Зырянов
7
Рязанцев
10
Данни
11
Кержаков
11
Кержаков
10
Данни
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
91
Данила Ящук
ЦП
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
91
Данила Ящук
ЦП
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча ЦСКА - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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