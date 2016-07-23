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Расписание матчей
Суперкубок России
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 23 июля 2016
ЦСКА
23.07.2016, суббота, 19:00
Суперкубок России
0 : 1
Завершен
Зенит
22'
Маурисио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Зенит
80'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Юсупов
Замена
К. Страндберг
️️️️
Л. Траоре
78'
77'
Желтая карточка
Ю. Лодыгин
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Ионов
75'
67'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Дзюба
65'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Кокорин
62'
Желтая карточка
О. Шатов
62'
Желтая карточка
Маурисио
Желтая карточка
Б. Натхо
62'
Желтая карточка
П. Вернблум
61'
Замена
А. Головин
️️️️
З. Тошич
61'
44'
Желтая карточка
А. Кокорин
22'
ГОЛ! 0:1!
Маурисио
Пас отдал
А. Юсупов
Желтая карточка
З. Тошич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
8
Маурисио
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Олег Шатов
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
6
Фернандес
10
Натхо
19
Вернблум
18
Тошич
26
Еременко
11
Ионов
90
Траоре
4-2-1-1-2
12
Лодыгин
8
Смольников
13
Нету
24
Гарай
4
Кришито
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
4
Юсупов
27
Шатов
22
Дзюба
9
Кокорин
90
Траоре
10
Страндберг
10
Страндберг
90
Траоре
11
Ионов
17
Миланов
17
Миланов
11
Ионов
18
Тошич
10
Головин
10
Головин
18
Тошич
9
Кокорин
18
Жирков
18
Жирков
9
Кокорин
4
Юсупов
19
Джорджевич
19
Джорджевич
4
Юсупов
22
Дзюба
11
Кержаков
11
Кержаков
22
Дзюба
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча ЦСКА - Зенит
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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