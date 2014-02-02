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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 02 февраля 2014
Зенит
02.02.2014, воскресенье, 20:00
Объединенный Суперкубок, 2 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА
17'
Халк
89'
О. Шатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - ЦСКА
ГОЛ! 2:0!
О. Шатов
Пас отдал
Халк
89'
Замена
А. Лукович
️️️️
Д. Кришито
83'
Замена
К. Зырянов
️️️️
А. Рязанцев
70'
Замена
А. Тимощук
️️️️
А. Витсель
70'
69'
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Фернандес
Желтая карточка
А. Рязанцев
68'
68'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Р. Эльм
68'
Замена
В. Караваев
️️️️
Г. Щенников
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Кержаков
62'
46'
Замена
С. Цубер
️️️️
З. Тошич
46'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Витиньо
46'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
С. Игнашевич
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Аршавин
46'
ГОЛ! 1:0!
Халк
17'
Желтая карточка
Д. Кришито
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
27
Олег Шатов
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
7
Халк
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-2-3-1
16
Малафеев
4
Кришито
13
Нету
6
Ломбертс
14
Ансальди
27
Шатов
28
Витсель
28
Аршавин
7
Рязанцев
7
Халк
11
Кержаков
4-2-2-2
1
Чепчугов
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
20
Эльм
19
Вернблум
18
Тошич
66
Дзагоев
7
Муса
11
Витиньо
4
Кришито
3
Лукович
3
Лукович
4
Кришито
11
Кержаков
8
Смольников
8
Смольников
11
Кержаков
28
Витсель
44
Тимощук
44
Тимощук
28
Витсель
7
Рязанцев
18
Зырянов
18
Зырянов
7
Рязанцев
28
Аршавин
20
Файзулин
20
Файзулин
28
Аршавин
20
Эльм
22
Ефремов
22
Ефремов
20
Эльм
4
Игнашевич
6
Березуцкий
6
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
15
Караваев
15
Караваев
42
Щенников
6
Фернандес
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Фернандес
18
Тошич
7
Цубер
7
Цубер
18
Тошич
11
Витиньо
10
Базелюк
10
Базелюк
11
Витиньо
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
75
Степан Ребенко
ЦЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
71
Сергей Ревякин
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Зенит - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
ХаМошава
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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