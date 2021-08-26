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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 26 августа 2021
Зенит
26.08.2021, четверг, 20:45
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
82'
С. Азмун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - ЦСКА
Замена
К. Кравцов
️️️️
Вендел
90'
+1
86'
Замена
А. Гайч
️️️️
М. Мухин
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
А. Дзюба
82'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Малком
80'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Д. Кузяев
80'
Желтая карточка
Малком
78'
76'
Замена
В. Яковлев
️️️️
А. Заболотный
75'
Травма
А. Заболотный
Замена
А. Дзюба
️️️️
Клаудиньо
63'
59'
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Дзагоев
49'
Желтая карточка
М. Мухин
46'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Ч. Эджуке
Замена
Д. Чистяков
️️️️
В. Караваев
46'
46'
Замена
Н. Влашич
️️️️
Ф. Чалов
22'
Желтая карточка
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛП
16
Максим Мухин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
ЦСКА
3
Бруно Фукс
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
45
Никола Влашич
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
6
Ловрен
44
Ракицкий
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
14
Кузяев
33
Клаудиньо
10
Малком
20
Азмун
4-1-2-1-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
5
Васин
15
Бийол
78
Дивеев
16
Мухин
66
Дзагоев
21
Эджуке
10
Обляков
91
Заболотный
63
Чалов
8
Вендел
5
Кравцов
5
Кравцов
8
Вендел
15
Караваев
78
Чистяков
78
Чистяков
15
Караваев
14
Кузяев
11
Сутормин
11
Сутормин
14
Кузяев
10
Малком
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Малком
33
Клаудиньо
22
Дзюба
22
Дзюба
33
Клаудиньо
91
Заболотный
14
Яковлев
14
Яковлев
91
Заболотный
66
Дзагоев
97
Ахметов
97
Ахметов
66
Дзагоев
63
Чалов
45
Влашич
45
Влашич
63
Чалов
21
Эджуке
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
21
Эджуке
16
Мухин
19
Гайч
19
Гайч
16
Мухин
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
3
Бруно Фукс
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Остались в запасе
3
Бруно Фукс
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча Зенит - ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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