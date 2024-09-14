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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 14 сентября 2024
ЦСКА
14.09.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
43'
Л. Гонду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Зенит
90'
+2
Замена
И. Ахметов
️️️️
Вендел
Желтая карточка
Келлвен
90'
+1
83'
Желтая карточка
Нино
Желтая карточка
И. Обляков
83'
Желтая карточка
Мойзес
82'
81'
Желтая карточка
Н. Алип
72'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Л. Гонду
Замена
С. Гуарирапа
️️️️
А. Файзуллаев
71'
Замена
С. Койта
️️️️
Р. Жемалетдинов
65'
Замена
Келлвен
️️️️
М. Гайич
64'
61'
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Соболев
46'
Замена
Н. Алип
️️️️
В. Барриос
45'
+1
Желтая карточка
В. Барриос
44'
Желтая карточка
Вендел
43'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гонду
Пас отдал
Д. Сантос
Желтая карточка
М. Гайич
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
3
Круговой
14
Зделар
22
Гайич
10
Жемалетдинов
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
4-1-1-1-3
1
Латышонок
15
Караваев
33
Нино
16
Эракович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
33
Клаудиньо
7
Соболев
9
Кассьерра
32
Гонду
22
Гайич
12
Келлвен
12
Келлвен
22
Гайич
10
Жемалетдинов
20
Койта
20
Койта
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Файзуллаев
32
Гонду
31
Мантуан
31
Мантуан
32
Гонду
5
Барриос
28
Алип
28
Алип
5
Барриос
8
Вендел
97
Ахметов
97
Ахметов
8
Вендел
7
Соболев
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Соболев
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча ЦСКА - Зенит
4
4
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
9
0
Нарушения
13
8
Офсайды
1
2
Количество передач
421
518
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; АVAR – Роман Сафьян
Резервный судья:
Анатолий Жабченко
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Трушечкин, Меламед)
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