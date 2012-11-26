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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 26 ноября 2012
Зенит
26.11.2012, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
56'
Р. Янбаев
85'
Р. Эльм (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - ЦСКА
90'
+3
Замена
А. Березуцкий
️️️️
А. Муса
Замена
С. Семак
️️️️
А. Витсель
90'
89'
Желтая карточка
П. Вернблум
88'
Желтая карточка
М. Фернандес
85'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Эльм
Желтая карточка
Т. Губочан
84'
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Файзулин
75'
72'
Замена
П. Мамаев
️️️️
К. Хонда
59'
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Цауня
ГОЛ! 1:0!
Р. Янбаев
Пас отдал
В. Файзулин
56'
54'
Желтая карточка
А. Муса
Замена
В. Быстров
️️️️
Халк
46'
28'
Желтая карточка
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Александр Цауня
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
4-3-2-1
16
Малафеев
55
Янбаев
15
Губочан
6
Ломбертс
22
Анюков
28
Витсель
20
Файзулин
27
Денисов
10
Данни
7
Халк
11
Кержаков
4-2-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
20
Эльм
3
Хонда
66
Дзагоев
19
Цауня
7
Муса
20
Файзулин
18
Зырянов
18
Зырянов
20
Файзулин
28
Витсель
37
Семак
37
Семак
28
Витсель
7
Халк
34
Быстров
34
Быстров
7
Халк
7
Муса
6
Березуцкий
6
Березуцкий
7
Муса
3
Хонда
10
Мамаев
10
Мамаев
3
Хонда
19
Цауня
18
Тошич
18
Тошич
19
Цауня
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
23
Егор Бабурин
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Зенит - ЦСКА
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Писанко Игорь (г. Новосибирск)
Богач Николай (г. Люберцы)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая) "НD Спорт" 19:45 (прямая)
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