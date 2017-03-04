Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 04 марта 2017
ЦСКА
04.03.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Зенит
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Жирков
Замена
З. Тошич
️️️️
Г. Щенников
90'
+2
83'
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Анюков
82'
Замена
Й. Молло
️️️️
Данни
81'
Замена
Эрнани
️️️️
Маурисио
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Оланаре
74'
Вторая желтая
П. Вернблум
70'
Замена
Витиньо
️️️️
А. Ионов
68'
Желтая карточка
П. Вернблум
65'
65'
Желтая карточка
Х. Гарсия
Желтая карточка
А. Березуцкий
36'
Желтая карточка
А. Головин
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛВ
8
Маурисио
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
23
Эрнани
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
24
Березуцкий
5
Васин
6
Березуцкий
6
Фернандес
42
Щенников
19
Вернблум
66
Дзагоев
10
Головин
11
Ионов
80
Оланаре
4-2-2-2
12
Лодыгин
22
Анюков
13
Нету
4
Кришито
18
Жирков
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
20
Жулиано
10
Данни
9
Кокорин
22
Дзюба
11
Ионов
11
Витиньо
11
Витиньо
11
Ионов
80
Оланаре
10
Натхо
10
Натхо
80
Оланаре
42
Щенников
18
Тошич
18
Тошич
42
Щенников
10
Данни
89
Молло
89
Молло
10
Данни
8
Маурисио
23
Эрнани
23
Эрнани
8
Маурисио
22
Анюков
27
Шатов
27
Шатов
22
Анюков
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
1
Илья Помазун
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
99
Андрей Лунев
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча ЦСКА - Зенит
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Алексей Лунев (Новосибирск)
Алексей Стипиди (Краснодар)
Резервный судья:
Тимур Арсланбеков (Москва)
Инспектор:
Михаил Ходырев (Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
"МАТЧ ТВ"
Новости команд
Все
ЦСКА
Зенит
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
17:30
2
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
17:10
Боярский определил главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
16:54
3
Кисляк: «Батраков не вербовал меня в «Галатасарай»
16:44
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
16:33
1
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
17:30
2
Кисляк: «Батраков не вербовал меня в «Галатасарай»
16:44
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
Игрок «Краснодара» впервые получит премию «Джентельмен года»
14:16
5
ЦСКА – «Ахмат» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 21 ноября 2026
12:54
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
17:10
Боярский определил главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
16:54
3
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
16:33
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
13:14
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+