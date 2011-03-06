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Расписание матчей
Суперкубок России
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 06 марта 2011
Зенит
06.03.2011, воскресенье, 13:00
Суперкубок России, Финал
1 : 0
Завершен
ЦСКА
73'
А. Ионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - ЦСКА
Замена
С. Хусти
️️️️
С. Семак
Травма
С. Семак
Замена
Т. Нецид
️️️️
А. Дзагоев
ГОЛ! 1:0!
А. Ионов
Пас отдал
С. Семак
Замена
А. Ионов
️️️️
Д. Лазович
Желтая карточка
Данни
Желтая карточка
Г. Щенников
18'
Желтая карточка
С. Игнашевич
Желтая карточка
И. Денисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Игорь Денисов
ЛП
37
Сергей Семак
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
10
Данни
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-4-2
16
Малафеев
3
Лукович
22
Алвеш
6
Мейра
22
Анюков
27
Денисов
37
Семак
15
Широков
18
Зырянов
10
Данни
27
Лазович
4-4-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
3
Хонда
10
Мамаев
66
Дзагоев
20
Алдонин
22
Думбия
19
Вагнер Лав
37
Семак
9
Хусти
9
Хусти
37
Семак
27
Лазович
11
Ионов
11
Ионов
27
Лазович
66
Дзагоев
15
Нецид
15
Нецид
66
Дзагоев
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Зенит - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 12:30 (прямая) "НТВ" 12:50 (прямая)
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