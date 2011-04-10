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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: онлайн-трансляция 10 апреля 2011
Зенит
10.04.2011, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 3
Тех. поражение
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - ЦСКА
+5
Желтая карточка
Секу
Желтая карточка
В. Файзулин
+4
Желтая карточка
Г. Щенников
Желтая карточка
А. Анюков
Желтая карточка
И. Акинфеев
Желтая карточка
К. Набабкин
Желтая карточка
Р. Широков
Желтая карточка
А. Дзагоев
Желтая карточка
Б. Алвеш
18'
Желтая карточка
И. Денисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Данко Лазович
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
19
Александр Цауня
ОП
26
Секу
ПП
4-1-3-1-1
16
Малафеев
3
Лукович
22
Алвеш
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Денисов
10
Данни
15
Широков
18
Зырянов
11
Ионов
11
Кержаков
4-1-3-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
25
Рахимич
18
Тошич
66
Дзагоев
11
Гонсалес
15
Нецид
22
Думбия
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
30
Юрий Жевнов
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Данко Лазович
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
19
Александр Цауня
ОП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Данко Лазович
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
19
Александр Цауня
ОП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Статистика матча Зенит - ЦСКА
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
А. Глот (Ярославль)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:45 (прямая) "НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 18:20 (прямая)
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