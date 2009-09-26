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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 26 сентября 2009
Зенит
26.09.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА
45+1'
М. Кежман (П)
87'
В. Быстров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - ЦСКА
Замена
С. Корниленко
️️️️
Ф. Текке
+3
Замена
️️️️
А. Розина
ГОЛ! 2:0!
В. Быстров
Замена
В. Файзулин
️️️️
М. Кежман
Желтая карточка
В. Березуцкий
Желтая карточка
Ф. Мейра
Желтая карточка
А. Дзагоев
Замена
Н. Пилиев
️️️️
М. Гонсалес
Желтая карточка
Д. Шемберас
Замена
Д. Карвальо
️️️️
Е. Алдонин
Желтая карточка
В. Быстров
Замена
Т. Нецид
️️️️
Гильерме
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Кежман
+1
Желтая карточка
Гильерме
Желтая карточка
М. Кежман
20'
Желтая карточка
М. Красич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
33
Фатих Текке
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
17
Милош Красич
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
ЦСКА
25
Артур Нигматуллин
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
28
Даниэл Карвальо
АП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
3-1-3-2
16
Малафеев
6
Ломбертс
6
Мейра
22
Анюков
27
Денисов
9
Хусти
18
Зырянов
34
Быстров
99
Кежман
33
Текке
4-1-4-1
35
Акинфеев
5
Шемберас
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
25
Рахимич
17
Красич
66
Дзагоев
20
Алдонин
11
Гонсалес
17
Гильерме
99
Кежман
20
Файзулин
20
Файзулин
99
Кежман
27
Розина
27
Розина
33
Текке
12
Корниленко
12
Корниленко
33
Текке
11
Гонсалес
5
Пилиев
5
Пилиев
11
Гонсалес
20
Алдонин
28
Карвальо
28
Карвальо
20
Алдонин
17
Гильерме
15
Нецид
15
Нецид
17
Гильерме
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
25
Артур Нигматуллин
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
26
Секу
ПП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
26
Секу
ПП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Зенит - ЦСКА
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
С. Пантелеев (Тула)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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