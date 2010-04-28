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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 28 апреля 2010
ЦСКА
28.04.2010, среда, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
5'
И. Крижанац
65'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Зенит
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Розина
Замена
Е. Алдонин
️️️️
А. Дзагоев
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Кержаков
Травма
А. Кержаков
Замена
Ф. Мейра
️️️️
И. Крижанац
ГОЛ! 0:2!
А. Кержаков
Замена
М. Гонсалес
️️️️
П. Мамаев
Замена
М. Красич
️️️️
Т. Нецид
ГОЛ! 0:1!
И. Крижанац
Пас отдал
А. Розина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
10
Данни
АП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
17
Милош Красич
ПП
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
15
Одиа
5
Шемберас
3
Хонда
10
Мамаев
66
Дзагоев
15
Нецид
17
Гильерме
4-1-3-1-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
4
Крижанац
15
Губочан
27
Денисов
27
Розина
15
Широков
18
Зырянов
10
Данни
11
Кержаков
10
Мамаев
11
Гонсалес
11
Гонсалес
10
Мамаев
66
Дзагоев
20
Алдонин
20
Алдонин
66
Дзагоев
15
Нецид
17
Красич
17
Красич
15
Нецид
4
Крижанац
6
Мейра
6
Мейра
4
Крижанац
11
Кержаков
20
Файзулин
20
Файзулин
11
Кержаков
27
Розина
99
Канунников
99
Канунников
27
Розина
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча ЦСКА - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
М. Еровенко (Краснодар)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:50 (прямая); "Первый" 00:00 (в записи)
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