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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 04 августа 2012
ЦСКА
04.08.2012, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Зенит
43'
К. Хонда
10'
С. Семак
14'
А. Кержаков (П)
32'
С. Семак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Зенит
78'
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
76'
Травма
А. Кержаков
65'
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Быстров
59'
Замена
А. Лукович
️️️️
Б. Алвеш
Замена
А. Муса
️️️️
С. Думбия
46'
ГОЛ! 1:3!
К. Хонда
Пас отдал
М. Фернандес
43'
Желтая карточка
П. Вернблум
41'
32'
ГОЛ! 0:3!
С. Семак
Пас отдал
В. Быстров
27'
Желтая карточка
И. Денисов
20'
Травма
Р. Широков
14'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Кержаков
Желтая карточка
И. Акинфеев
13'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Семак
Пас отдал
А. Кержаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
19
Понтус Вернблум
ЦП
19
Александр Цауня
ЦП
3
Кейсуке Хонда
АП
20
Расмус Эльм
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-4-1-1
35
Акинфеев
42
Щенников
6
Березуцкий
24
Березуцкий
6
Фернандес
18
Тошич
19
Вернблум
19
Цауня
20
Эльм
3
Хонда
22
Думбия
4-5-1
16
Малафеев
15
Губочан
4
Кришито
22
Алвеш
6
Ломбертс
34
Быстров
27
Денисов
37
Семак
15
Широков
20
Файзулин
11
Кержаков
22
Думбия
7
Муса
7
Муса
22
Думбия
22
Алвеш
3
Лукович
3
Лукович
22
Алвеш
34
Быстров
18
Зырянов
18
Зырянов
34
Быстров
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча ЦСКА - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин (Москва)
Алексей Воронцов (Ярославль)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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