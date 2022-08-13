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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 13 августа 2022
Зенит
13.08.2022, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
45+2'
Малком
85'
Г. Мантуан
63'
Ф. Чалов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - ЦСКА
Замена
А. Ерохин
️️️️
Вендел
89'
ГОЛ! 2:1!
Г. Мантуан
Пас отдал
Малком
85'
84'
Желтая карточка
С. Зделар
Замена
Г. Мантуан
️️️️
А. Мостовой
76'
70'
Замена
С. Зделар
️️️️
К. Кучаев
70'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
М. Мухин
Замена
Д. Круговой
️️️️
З. Бакаев
66'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
И. Сергеев
66'
Замена
А. Адамов
️️️️
А. Сутормин
66'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Чалов
62'
Желтая карточка
К. Набабкин
Желтая карточка
В. Барриос
62'
54'
Желтая карточка
М. Мухин
54'
Желтая карточка
И. Акинфеев
46'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
В. Мендес
ГОЛ! 1:0!
Малком
Пас отдал
А. Мостовой
45'
+2
38'
Желтая карточка
К. Кучаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Зенит
95
Георгий Королев
ВР
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
19
Никита Ермаков
АП
10
Иван Обляков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
4-1-1-3-1
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
6
Ловрен
5
Родригао
11
Сутормин
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
77
Бакаев
10
Малком
33
Сергеев
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
22
Гайич
14
Набабкин
78
Дивеев
27
Мойзес
16
Мухин
5
Мендес
28
Медина
18
Кучаев
19
Зайнутдинов
63
Чалов
77
Мостовой
31
Мантуан
31
Мантуан
77
Мостовой
77
Бакаев
3
Круговой
3
Круговой
77
Бакаев
11
Сутормин
95
Адамов
95
Адамов
11
Сутормин
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
33
Сергеев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
33
Сергеев
18
Кучаев
14
Зделар
14
Зделар
18
Кучаев
16
Мухин
19
Ермаков
19
Ермаков
16
Мухин
5
Мендес
15
Карраскаль
15
Карраскаль
5
Мендес
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
95
Георгий Королев
ВР
97
Иван
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Сергей Семак
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
10
Иван Обляков
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
95
Георгий Королев
ВР
97
Иван
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
10
Иван Обляков
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Зенит - ЦСКА
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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