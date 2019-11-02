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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 02 ноября 2019
Зенит
02.11.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
73'
А. Ерохин
45+1'
Н. Влашич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - ЦСКА
90'
+6
Желтая карточка
М. Фернандес
Желтая карточка
В. Барриос
90'
+6
Желтая карточка
Д. Сантос
90'
+5
90'
+2
Замена
С. Гогуа
️️️️
И. Обляков
Замена
Р. Мак
️️️️
Ю. Жирков
88'
86'
Желтая карточка
И. Обляков
Желтая карточка
С. Азмун
85'
78'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Ф. Чалов
ГОЛ! 1:1!
А. Ерохин
Пас отдал
А. Дзюба
73'
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Дриусси
68'
Замена
О. Шатов
️️️️
В. Караваев
60'
60'
Замена
К. Набабкин
️️️️
И. Ахметов
54'
Вторая желтая
Я. Бийол
54'
Желтая карточка
В. Карпов
51'
Желтая карточка
Я. Бийол
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Н. Влашич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
50
Никита Гойло
ВР
78
Александр Васютин
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Арнор Сигурдссон
АП
28
Лукас Сантос
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
4-1-2-1-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
20
Иванович
15
Караваев
5
Барриос
18
Жирков
21
Оздоев
9
Дриусси
22
Дзюба
20
Азмун
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
32
Магнуссон
78
Дивеев
62
Карпов
6
Фернандес
15
Бийол
8
Бистрович
97
Ахметов
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
15
Караваев
27
Шатов
27
Шатов
15
Караваев
9
Дриусси
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Дриусси
18
Жирков
21
Мак
21
Мак
18
Жирков
63
Чалов
18
Кучаев
18
Кучаев
63
Чалов
10
Обляков
30
Гогуа
30
Гогуа
10
Обляков
97
Ахметов
14
Набабкин
14
Набабкин
97
Ахметов
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
50
Никита Гойло
ВР
78
Александр Васютин
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
28
Лукас Сантос
ЦФ
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
10
Арнор Сигурдссон
АП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
78
Александр Васютин
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
Остались в запасе
28
Лукас Сантос
ЦФ
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
10
Арнор Сигурдссон
АП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Зенит - ЦСКА
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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