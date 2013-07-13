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Расписание матчей
Суперкубок России
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 13 июля 2013
ЦСКА
13.07.2013, суббота, 21:30
Суперкубок России
3 : 0
Завершен
Зенит
15'
К. Хонда
36'
С. Игнашевич
83'
К. Хонда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Зенит
Замена
П. Мамаев
️️️️
К. Хонда
86'
85'
Желтая карточка
А. Бухаров
ГОЛ! 3:0!
К. Хонда
Пас отдал
А. Дзагоев
83'
79'
Замена
А. Бухаров
️️️️
К. Зырянов
Замена
К. Набабкин
️️️️
Г. Щенников
73'
Замена
Р. Эльм
️️️️
С. Цубер
70'
56'
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
С. Цубер
51'
42'
Замена
В. Быстров
️️️️
А. Лукович
ГОЛ! 2:0!
С. Игнашевич
36'
35'
Желтая карточка
Л. Нету
ГОЛ! 1:0!
К. Хонда
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
3
Кейсуке Хонда
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Вагнер Лав
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
28
Андрей Аршавин
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
20
Расмус Эльм
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-2-2-2
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
19
Вернблум
3
Хонда
7
Цубер
66
Дзагоев
19
Вагнер Лав
7
Муса
4-2-3-1
12
Лодыгин
22
Анюков
13
Нету
15
Губочан
3
Лукович
44
Тимощук
18
Зырянов
28
Аршавин
28
Витсель
10
Данни
11
Кержаков
42
Щенников
14
Набабкин
14
Набабкин
42
Щенников
7
Цубер
20
Эльм
20
Эльм
7
Цубер
3
Хонда
10
Мамаев
10
Мамаев
3
Хонда
28
Аршавин
20
Файзулин
20
Файзулин
28
Аршавин
3
Лукович
34
Быстров
34
Быстров
3
Лукович
18
Зырянов
11
Бухаров
11
Бухаров
18
Зырянов
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча ЦСКА - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Первый канал" 21:30 (прямая)
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