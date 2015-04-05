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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 05 апреля 2015
Зенит
05.04.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
62'
Халк
73'
Халк
81'
К. Страндберг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - ЦСКА
Замена
А. Тимощук
️️️️
Данни
86'
81'
ГОЛ! 2:1!
К. Страндберг
Пас отдал
А. Березуцкий
79'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
В. Березуцкий
ГОЛ! 2:0!
Халк
73'
70'
Замена
К. Страндберг
️️️️
З. Тошич
69'
Желтая карточка
П. Вернблум
ГОЛ! 1:0!
Халк
Пас отдал
О. Шатов
62'
Замена
А. Анюков
️️️️
А. Рязанцев
60'
Травма
А. Рязанцев
59'
Замена
Н. Ломбертс
️️️️
Э. Гарай
46'
Желтая карточка
Д. Кришито
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-4-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
13
Нету
8
Смольников
6
Хави Гарсия
10
Данни
7
Рязанцев
28
Витсель
27
Шатов
7
Халк
4-1-4-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
19
Вернблум
18
Тошич
26
Еременко
10
Натхо
17
Миланов
7
Муса
24
Гарай
6
Ломбертс
6
Ломбертс
24
Гарай
7
Рязанцев
22
Анюков
22
Анюков
7
Рязанцев
10
Данни
44
Тимощук
44
Тимощук
10
Данни
18
Тошич
10
Страндберг
10
Страндберг
18
Тошич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Березуцкий
24
Березуцкий
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Зенит - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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