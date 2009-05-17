Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 17 мая 2009
ЦСКА
17.05.2009, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
32'
М. Маазу
85'
В. Лав (П)
56'
И. Семшов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Зенит
Желтая карточка
Д. Карвальо
Замена
Ф. Текке
️️️️
А. Ионов
Замена
Р. Ширл
️️️️
И. Семшов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Лав
Желтая карточка
Т. Губочан
Замена
Г. Щенников
️️️️
Д. Эркин
Желтая карточка
Д. Эркин
Желтая карточка
Д. Шемберас
ГОЛ! 1:1!
И. Семшов
Пас отдал
А. Ионов
ГОЛ! 1:0!
М. Маазу
Пас отдал
Ю. Жирков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ЦЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
АП
22
Мусса Маазу
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
22
Александр Анюков
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЛП
44
Анатолий Тимощук
(К)
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
0
Фернандо Риксен
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
33
Фатих Текке
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Акинфеев
24
Березуцкий
4
Игнашевич
5
Шемберас
88
Эркин
20
Алдонин
18
Жирков
10
Мамаев
28
Карвальо
19
Вагнер Лав
22
Маазу
3-1-3-1-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Мейра
22
Анюков
44
Тимощук
20
Семшов
27
Денисов
18
Зырянов
11
Ионов
88
Погребняк
88
Эркин
42
Щенников
42
Щенников
88
Эркин
20
Семшов
25
Ширл
25
Ширл
20
Семшов
11
Ионов
33
Текке
33
Текке
11
Ионов
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Остались в запасе
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча ЦСКА - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Е. Волнин (Владимир)
С. Пантелеев (Тула)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Лужники
Посещаемость:
21700 из 89318 зрителей (24%)
Где смотреть матч:
"Первый" 19:00 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
Новости команд
Все
ЦСКА
Зенит
ЦСКА может подписать 21-летнего защитника
00:31
1
ЦСКА хочет прописать сумму отступных в контракте Кисляка для европейских клубов
Вчера, 22:57
1
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
Вчера, 22:44
9
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
Вчера, 18:12
Глушенкову посоветовали быть аккуратнее в высказываниях
Вчера, 17:50
6
ЦСКА может подписать 21-летнего защитника
00:31
1
ЦСКА хочет прописать сумму отступных в контракте Кисляка для европейских клубов
Вчера, 22:57
1
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Генич в 14-м туре РПЛ заметил гол, который мы больше никогда не увидим
Вчера, 13:10
4
ЦСКА получил от Бубнова единицу за матч с «Краснодаром»
Вчера, 11:37
2
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
Вчера, 22:44
9
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
Вчера, 18:12
Глушенкову посоветовали быть аккуратнее в высказываниях
Вчера, 17:50
6
Лунeв высказался о многочисленных пенальти «Зенита»
Вчера, 17:19
25
Орлов назвал слабое место «Зенита» после ничьей с «Ростовом»
Вчера, 16:31
18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+