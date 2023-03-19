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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 19 марта 2023
ЦСКА
19.03.2023, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
72'
Ф. Чалов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Зенит
90'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Вендел
90'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Д. Кузяев
81'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Круговой
Замена
М. Мухин
️️️️
Х. Медина
75'
74'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Клаудиньо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
Мойзес
72'
Желтая карточка
В. Роша
54'
46'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
В. Караваев
38'
Желтая карточка
Родригао
Замена
К. Набабкин
️️️️
И. Дивеев
34'
Травма
И. Дивеев
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
10
Иван Обляков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЛФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
3
Данил Круговой
ЦП
8
Вендел
ЦП
10
Малком
ПВ
33
Клаудиньо
ЛФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
3-2-1-2-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Роша
78
Дивеев
14
Зделар
22
Гайич
5
Мендес
10
Обляков
28
Медина
63
Чалов
91
Заболотный
4-3-1-2
41
Кержаков
15
Караваев
5
Родригао
30
Ренан
3
Дуглас Сантос
14
Кузяев
3
Круговой
8
Вендел
10
Малком
9
Кассьерра
33
Клаудиньо
78
Дивеев
14
Набабкин
14
Набабкин
78
Дивеев
28
Медина
16
Мухин
16
Мухин
28
Медина
33
Клаудиньо
31
Мантуан
31
Мантуан
33
Клаудиньо
15
Караваев
78
Чистяков
78
Чистяков
15
Караваев
14
Кузяев
11
Сутормин
11
Сутормин
14
Кузяев
3
Круговой
21
Ерохин
21
Ерохин
3
Круговой
8
Вендел
77
Бакаев
77
Бакаев
8
Вендел
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча ЦСКА - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Роман Усачев
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Алексей Сухой
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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