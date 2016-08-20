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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 20 августа 2016
Зенит
20.08.2016, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
45'
Ю. Жирков
24'
Р. Еременко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - ЦСКА
Желтая карточка
И. Смольников
90'
+3
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Кокорин
79'
78'
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Дзагоев
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Л. Нету
67'
65'
Замена
А. Ионов
️️️️
Л. Траоре
Желтая карточка
О. Шатов
61'
Замена
Жулиано
️️️️
Маурисио
46'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Жирков
Пас отдал
Д. Кришито
45'
41'
Желтая карточка
Г. Миланов
30'
Замена
Г. Миланов
️️️️
З. Тошич
29'
Травма
З. Тошич
27'
Желтая карточка
П. Вернблум
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Еременко
21'
Желтая карточка
С. Игнашевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
6
Хави Гарсия
(К)
ОП
8
Маурисио
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Юрий Жирков
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
АП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
13
Нету
8
Смольников
6
Хави Гарсия
8
Маурисио
27
Витсель
27
Шатов
18
Жирков
9
Кокорин
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
66
Дзагоев
18
Тошич
10
Головин
26
Еременко
90
Траоре
8
Маурисио
20
Жулиано
20
Жулиано
8
Маурисио
13
Нету
19
Джорджевич
19
Джорджевич
13
Нету
9
Кокорин
22
Дзюба
22
Дзюба
9
Кокорин
66
Дзагоев
10
Натхо
10
Натхо
66
Дзагоев
18
Тошич
17
Миланов
17
Миланов
18
Тошич
90
Траоре
11
Ионов
11
Ионов
90
Траоре
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Зенит - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Алексей Лунев (Новосибирск)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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