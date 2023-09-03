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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 03 сентября 2023
ЦСКА
03.09.2023, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
4'
А. Заболотный
88'
Д. Сантос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Зенит
90'
+6
Желтая карточка
Н. Алип
90'
+6
Желтая карточка
Д. Сантос
Желтая карточка
А. Заболотный
90'
+6
Желтая карточка
В. Роша
90'
+6
Желтая карточка
В. Мендес
90'
+6
88'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сантос
82'
Замена
А. Мостовой
️️️️
М. Фернандес
82'
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Кассьерра
Замена
М. Мухин
️️️️
Келлвен
74'
Замена
В. Давила
️️️️
Ф. Чалов
74'
Травма
Келлвен
73'
71'
Замена
И. Сергеев
️️️️
Г. Мантуан
71'
Замена
Д. Круговой
️️️️
В. Караваев
ГОЛ! 1:0!
А. Заболотный
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
22
Милан Гайич
ЛАЗ
14
Кирилл Набабкин
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
27
Мойзес
ЦЗ
12
Келлвен
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
10
Иван Обляков
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛАЗ
15
Вячеслав Караваев
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПАЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
3-3-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Роша
27
Мойзес
22
Гайич
14
Зделар
12
Келлвен
5
Мендес
10
Обляков
63
Чалов
91
Заболотный
3-3-2-2
41
Кержаков
15
Караваев
16
Эракович
28
Алип
6
Фернандес
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
33
Клаудиньо
31
Мантуан
9
Кассьерра
12
Келлвен
16
Мухин
16
Мухин
12
Келлвен
63
Чалов
11
Давила
11
Давила
63
Чалов
15
Караваев
3
Круговой
3
Круговой
15
Караваев
9
Кассьерра
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Кассьерра
6
Фернандес
77
Мостовой
77
Мостовой
6
Фернандес
31
Мантуан
33
Сергеев
33
Сергеев
31
Мантуан
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
16
Денис Адамов
ВР
78
Александр Васютин
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
78
Александр Васютин
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча ЦСКА - Зенит
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
ВЭБ Арена
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