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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 14 апреля 2012
Зенит
14.04.2012, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, группа A, 39 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА
63'
В. Быстров
89'
А. Аршавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - ЦСКА
ГОЛ! 2:0!
А. Аршавин
Пас отдал
А. Кержаков
Замена
Б. Алвеш
️️️️
С. Семак
Желтая карточка
П. Вернблум
Замена
А. Муса
️️️️
Секу
Замена
П. Мамаев
️️️️
Е. Алдонин
Замена
С. Хусти
️️️️
В. Быстров
ГОЛ! 1:0!
В. Быстров
Пас отдал
А. Кержаков
Замена
А. Аршавин
️️️️
К. Зырянов
Замена
А. Цауня
️️️️
З. Тошич
20'
Желтая карточка
А. Березуцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
37
Сергей Семак
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Дейвидас Шемберас
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
20
Евгений Алдонин
ЦП
19
Понтус Вернблум
ЦП
26
Секу
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
4-1-2-2-1
16
Малафеев
4
Кришито
15
Губочан
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Денисов
15
Широков
18
Зырянов
37
Семак
34
Быстров
11
Кержаков
4-4-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
5
Шемберас
6
Березуцкий
42
Щенников
26
Секу
20
Алдонин
19
Вернблум
18
Тошич
15
Нецид
22
Думбия
37
Семак
22
Алвеш
22
Алвеш
37
Семак
34
Быстров
9
Хусти
9
Хусти
34
Быстров
18
Зырянов
28
Аршавин
28
Аршавин
18
Зырянов
18
Тошич
19
Цауня
19
Цауня
18
Тошич
20
Алдонин
10
Мамаев
10
Мамаев
20
Алдонин
26
Секу
7
Муса
7
Муса
26
Секу
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
23
Дмитрий Бородин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
77
Ким Инсунг
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
77
Ким Инсунг
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Зенит - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:10 (прямая)
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