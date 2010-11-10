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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 10 ноября 2010
Зенит
10.11.2010, среда, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА
90+3'
А. Розина
14'
В. Лав
35'
М. Гонсалес
52'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - ЦСКА
ГОЛ! 1:3!
А. Розина
+3
+1
Желтая карточка
П. Мамаев
Замена
Т. Нецид
️️️️
К. Хонда
Замена
З. Тошич
️️️️
Секу
Желтая карточка
Б. Алвеш
Желтая карточка
И. Акинфеев
Замена
П. Мамаев
️️️️
С. Думбия
Замена
А. Бухаров
️️️️
С. Семак
Замена
А. Ионов
️️️️
В. Быстров
ГОЛ! 0:3!
С. Думбия
Пас отдал
В. Лав
Замена
А. Розина
️️️️
Д. Лазович
ГОЛ! 0:2!
М. Гонсалес
Пас отдал
В. Лав
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Лав
Пас отдал
К. Хонда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
37
Сергей Семак
ЦП
10
Данни
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
26
Секу
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Жевнов
3
Лукович
6
Ломбертс
22
Алвеш
22
Анюков
27
Денисов
27
Лазович
37
Семак
34
Быстров
10
Данни
11
Кержаков
4-1-3-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
5
Шемберас
26
Секу
3
Хонда
11
Гонсалес
19
Вагнер Лав
22
Думбия
27
Лазович
27
Розина
27
Розина
27
Лазович
34
Быстров
11
Ионов
11
Ионов
34
Быстров
37
Семак
11
Бухаров
11
Бухаров
37
Семак
22
Думбия
10
Мамаев
10
Мамаев
22
Думбия
26
Секу
18
Тошич
18
Тошич
26
Секу
3
Хонда
15
Нецид
15
Нецид
3
Хонда
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Зенит - ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Е. Волнин (Владимир)
С. Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:10 (прямая); "Россия 2" 18:15 (прямая)
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