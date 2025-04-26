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«Шахтер» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

26 апреля 2025 13:27
Шахтер - Динамо К
27 апр. 2025, воскресенье 18:00 | Украина. Премьер-лига, 26 тур
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2.1
Победа «Динамо Киев» – коэффициент 2.10
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27 апреля в рамках 26-го тура Украины. Премьер-лиги на стадионе «Арена Львов» состоится долгожданное противостояние между «Шахтером» и «Динамо Киев». Обе команды находятся на вершине турнирной таблицы и продолжают борьбу за титул. В этом матче встречаются два сильных коллектива, каждый из которых имеет свои преимущества и слабые стороны.

«Шахтер»

После 25 туров «Шахтер» занимает 3-е место с 53 очками. Несмотря на поражение от «Колоса» (2:4) в последнем туре, команда продемонстрировала отличную результативность в атаке. В последних 5 играх «Шахтер» забил 12 голов, что составляет 2.4 гола за матч, однако пропускает достаточно много – 6 голов за тот же период. Георгий Судаков, с 13 голами, является лучшим бомбардиром команды и ключевым игроком в атаке. В этом сезоне «Шахтер» забивает больше всех в Премьер-лиге, с показателем 59 голов в 25 матчах.

«Динамо Киев»

«Динамо Киев» продолжает доминировать в Премьер-лиге, занимая 1-е место с 63 очками после 25 туров. В последних 5 матчах команда забила 12 голов, что также составляет 2.4 гола за матч. Примечательно, что «Динамо» не пропускает в 4 последних играх и имеет лучшую разницу мячей в турнире – 38. Владислав Ванат, лучший бомбардир с 17 голами, продолжает оставаться основным источником угрозы для соперников.

Факты о командах

«Шахтер»

  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей.
  • В последних 5 играх забивает 2.4 гола за матч и пропускает 1.2.
  • Лидер по забитым голам в Премьер-лиге с 59 мячами.

«Динамо Киев»

  • Побеждает в последних 4 матчах.
  • В последних 5 играх забивает 2.4 гола за матч и пропускает 0.2.
  • Не пропускает в 4 последних матчах Премьер-лиги.

Личные встречи
49% (31)
25% (16)
25% (16)
88
Забитых мячей
58
1.4
В среднем за матч
0.92
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Динамо К
1 : 1
27.10.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Шахтер
1 : 0
11.05.2024
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
0 : 1
03.11.2023
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Динамо К
1 : 1
22.04.2023
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Шахтер
3 : 1
16.10.2022
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
0 : 0
03.10.2021
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Шахтер
0 : 1
17.04.2021
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Динамо К
0 : 3
08.11.2020
Шахтер
Суперкубок Украины, Финал
Шахтер
1 : 3
25.08.2020
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Динамо К
2 : 3
04.07.2020
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Шахтер
3 : 1
31.05.2020
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
1 : 0
10.11.2019
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Динамо К
1 : 2
10.08.2019
Шахтер
Суперкубок Украины,
Динамо К
2 : 1
28.07.2019
Шахтер
Украина. Плей-офф, 30 тур
Шахтер
1 : 1
22.05.2019
Динамо К
Украина. Плей-офф, 25 тур
Динамо К
0 : 0
24.04.2019
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
2 : 1
03.11.2018
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Динамо К
1 : 0
03.08.2018
Шахтер
Суперкубок Украины,
Шахтер
0 : 1
21.07.2018
Динамо К
Украина. Плей-офф, 32 тур
Динамо К
2 : 1
19.05.2018
Шахтер
Украина. Плей-офф, 27 тур
Шахтер
0 : 1
14.04.2018
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
0 : 0
22.10.2017
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Шахтер
0 : 1
22.07.2017
Динамо К
Суперкубок Украины,
Шахтер
2 : 0
15.07.2017
Динамо К
Украина. Плей-офф, 9 тур
Шахтер
2 : 3
26.05.2017
Динамо К
Украина. Плей-офф, 4 тур
Динамо К
0 : 1
21.04.2017
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо К
3 : 4
12.12.2016
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Шахтер
1 : 1
09.09.2016
Динамо К
Суперкубок Украины,
Шахтер
1 : 1
16.07.2016
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
3 : 0
01.05.2016
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Динамо К
0 : 3
16.10.2015
Шахтер
Суперкубок Украины,
Динамо К
0 : 2
14.07.2015
Шахтер
Украина. Кубок, Финал
Динамо К
0 : 0
04.06.2015
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Шахтер
0 : 0
26.04.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
05.10.2014
Шахтер
Суперкубок Украины,
Шахтер
2 : 0
22.07.2014
Динамо К
Украина. Кубок, Финал
Динамо К
2 : 1
15.05.2014
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Динамо К
0 : 2
16.04.2014
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Шахтер
3 : 1
04.08.2013
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Динамо К
1 : 2
07.04.2013
Шахтер
Украина. Кубок, 1/16 финала
Шахтер
4 : 1
23.09.2012
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Шахтер
3 : 1
02.09.2012
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Шахтер
2 : 0
07.04.2012
Динамо К
Украина. Датагруп Кубок, 1/8 финала
Динамо К
2 : 3
26.10.2011
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Динамо К
0 : 0
24.09.2011
Шахтер
Украина. Суперкубок,
Шахтер
1 : 3
05.07.2011
Динамо К
Украина. Датагруп Кубок,
Динамо К
0 : 2
25.05.2011
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Динамо К
3 : 0
01.05.2011
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Шахтер
2 : 0
03.10.2010
Динамо К
Чемпионат Украины, 29 тур
Шахтер
1 : 0
05.05.2010
Динамо К
Чемпионат Украины, 14 тур
Динамо К
3 : 0
21.11.2009
Шахтер
Датагруп Кубок Украины, 1/4 финала
Шахтер
2 : 0
28.10.2009
Динамо К
Чемпионат Украины, 30 тур
Динамо К
1 : 0
26.05.2009
Шахтер
Кубок Украины, 1/2 финала
Шахтер
1 : 0
13.05.2009
Динамо К
Кубок УЕФА, 1/2 финала
Шахтер
2 : 1
07.05.2009
Динамо К
Кубок УЕФА, 1/2 финала
Динамо К
1 : 1
30.04.2009
Шахтер
Чемпионат Украины, 15 тур
Шахтер
1 : 0
16.11.2008
Динамо К
Суперкубок Украины, Финал
Шахтер
1 : 1
15.07.2008
Динамо К
Кубок Украины,
Шахтер
2 : 0
07.05.2008
Динамо К
Кубок Первого Канала,
Динамо К
2 : 2
31.01.2008
Шахтер
Чемпионат Украины, 16 тур
Динамо К
2 : 1
11.11.2007
Шахтер
Чемпионат Украины, 1 тур
Шахтер
1 : 1
15.07.2007
Динамо К
Суперкубок Украины,
Динамо К
2 : 2
10.07.2007
Шахтер
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Прогноз на матч «Шахтер» – «Динамо Киев»

Обе команды демонстрируют высокую результативность в атаке и уверенную игру в обороне. «Шахтер» имеет небольшие проблемы с защитой, что делает их уязвимыми, особенно в матчах против сильных команд, таких как «Динамо». В то же время, «Шахтер» остается очень опасным в атаке, что делает матч потенциально открытым.

«Динамо» в свою очередь, продолжает показывать стабильную игру, и их оборона в последних играх выглядит практически непробиваемой. Это, вкупе с отличной атакой, позволяет им быть фаворитом этого матча.

Тем не менее, с учетом атакующего потенциала обеих команд, можно ожидать результативную игру с забитыми голами с обеих сторон. Ожидаем, что «Динамо» сможет удержать преимущество, но «Шахтер» будет бороться и может забить.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Динамо Киев» – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Оба забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Шахтера» больше 1.5 – коэффициент 2.20

2.1
Победа «Динамо Киев» – коэффициент 2.10
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Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Динамо К Шахтер
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