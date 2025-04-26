27 апреля в рамках 26-го тура Украины. Премьер-лиги на стадионе «Арена Львов» состоится долгожданное противостояние между «Шахтером» и «Динамо Киев». Обе команды находятся на вершине турнирной таблицы и продолжают борьбу за титул. В этом матче встречаются два сильных коллектива, каждый из которых имеет свои преимущества и слабые стороны.

«Шахтер»

После 25 туров «Шахтер» занимает 3-е место с 53 очками. Несмотря на поражение от «Колоса» (2:4) в последнем туре, команда продемонстрировала отличную результативность в атаке. В последних 5 играх «Шахтер» забил 12 голов, что составляет 2.4 гола за матч, однако пропускает достаточно много – 6 голов за тот же период. Георгий Судаков, с 13 голами, является лучшим бомбардиром команды и ключевым игроком в атаке. В этом сезоне «Шахтер» забивает больше всех в Премьер-лиге, с показателем 59 голов в 25 матчах.

«Динамо Киев»

«Динамо Киев» продолжает доминировать в Премьер-лиге, занимая 1-е место с 63 очками после 25 туров. В последних 5 матчах команда забила 12 голов, что также составляет 2.4 гола за матч. Примечательно, что «Динамо» не пропускает в 4 последних играх и имеет лучшую разницу мячей в турнире – 38. Владислав Ванат, лучший бомбардир с 17 голами, продолжает оставаться основным источником угрозы для соперников.

Факты о командах

«Шахтер»

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей.

В последних 5 играх забивает 2.4 гола за матч и пропускает 1.2.

Лидер по забитым голам в Премьер-лиге с 59 мячами.

«Динамо Киев»

Побеждает в последних 4 матчах.

В последних 5 играх забивает 2.4 гола за матч и пропускает 0.2.

Не пропускает в 4 последних матчах Премьер-лиги.

Личные встречи 49% (31) 25% (16) 25% (16) 88 Забитых мячей 58 1.4 В среднем за матч 0.92 4:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 2:2 Украина. Премьер-лига, 11 тур Динамо К 1 : 1 Шахтер Украина. Премьер-лига, 28 тур Шахтер 1 : 0 Динамо К Украина. Премьер-лига, 13 тур Динамо К 0 : 1 Шахтер Украина. Премьер-лига, 22 тур Динамо К 1 : 1 Шахтер Украина. Премьер-лига, 7 тур Шахтер 3 : 1 Динамо К Украина. Премьер-лига, 10 тур Динамо К 0 : 0 Шахтер Украина. Премьер-лига, 22 тур Шахтер 0 : 1 Динамо К Украина. Премьер-лига, 9 тур Динамо К 0 : 3 Шахтер Суперкубок Украины, Финал Шахтер 1 : 3 Динамо К Украина. Премьер-лига, 7 тур Динамо К 2 : 3 Шахтер Украина. Премьер-лига, 2 тур Шахтер 3 : 1 Динамо К Украина. Премьер-лига, 14 тур Шахтер 1 : 0 Динамо К Украина. Премьер-лига, 3 тур Динамо К 1 : 2 Шахтер Суперкубок Украины, Динамо К 2 : 1 Шахтер Украина. Плей-офф, 30 тур Шахтер 1 : 1 Динамо К Украина. Плей-офф, 25 тур Динамо К 0 : 0 Шахтер Украина. Премьер-лига, 14 тур Шахтер 2 : 1 Динамо К Украина. Премьер-лига, 3 тур Динамо К 1 : 0 Шахтер Суперкубок Украины, Шахтер 0 : 1 Динамо К Украина. Плей-офф, 32 тур Динамо К 2 : 1 Шахтер Украина. Плей-офф, 27 тур Шахтер 0 : 1 Динамо К Украина. Премьер-лига, 13 тур Динамо К 0 : 0 Шахтер Украина. Премьер-лига, 2 тур Шахтер 0 : 1 Динамо К Суперкубок Украины, Шахтер 2 : 0 Динамо К Украина. Плей-офф, 9 тур Шахтер 2 : 3 Динамо К Украина. Плей-офф, 4 тур Динамо К 0 : 1 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 18 тур Динамо К 3 : 4 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 7 тур Шахтер 1 : 1 Динамо К Суперкубок Украины, Шахтер 1 : 1 Динамо К Украина. Премьер-Лига, 24 тур Шахтер 3 : 0 Динамо К Украина. Премьер-Лига, 11 тур Динамо К 0 : 3 Шахтер Суперкубок Украины, Динамо К 0 : 2 Шахтер Украина. Кубок, Финал Динамо К 0 : 0 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 21 тур Шахтер 0 : 0 Динамо К Украина. Премьер-Лига, 8 тур Динамо К 1 : 0 Шахтер Суперкубок Украины, Шахтер 2 : 0 Динамо К Украина. Кубок, Финал Динамо К 2 : 1 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 19 тур Динамо К 0 : 2 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 4 тур Шахтер 3 : 1 Динамо К Украина. Премьер-Лига, 23 тур Динамо К 1 : 2 Шахтер Украина. Кубок, 1/16 финала Шахтер 4 : 1 Динамо К Украина. Премьер-Лига, 8 тур Шахтер 3 : 1 Динамо К Украина. Премьер-Лига, 26 тур Шахтер 2 : 0 Динамо К Украина. Датагруп Кубок, 1/8 финала Динамо К 2 : 3 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 11 тур Динамо К 0 : 0 Шахтер Украина. Суперкубок, Шахтер 1 : 3 Динамо К Украина. Датагруп Кубок, Динамо К 0 : 2 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 27 тур Динамо К 3 : 0 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 12 тур Шахтер 2 : 0 Динамо К Чемпионат Украины, 29 тур Шахтер 1 : 0 Динамо К Чемпионат Украины, 14 тур Динамо К 3 : 0 Шахтер Датагруп Кубок Украины, 1/4 финала Шахтер 2 : 0 Динамо К Чемпионат Украины, 30 тур Динамо К 1 : 0 Шахтер Кубок Украины, 1/2 финала Шахтер 1 : 0 Динамо К Кубок УЕФА, 1/2 финала Шахтер 2 : 1 Динамо К Кубок УЕФА, 1/2 финала Динамо К 1 : 1 Шахтер Чемпионат Украины, 15 тур Шахтер 1 : 0 Динамо К Суперкубок Украины, Финал Шахтер 1 : 1 Динамо К Кубок Украины, Шахтер 2 : 0 Динамо К Кубок Первого Канала, Динамо К 2 : 2 Шахтер Чемпионат Украины, 16 тур Динамо К 2 : 1 Шахтер Чемпионат Украины, 1 тур Шахтер 1 : 1 Динамо К Суперкубок Украины, Динамо К 2 : 2 Шахтер

Прогноз на матч «Шахтер» – «Динамо Киев»

Обе команды демонстрируют высокую результативность в атаке и уверенную игру в обороне. «Шахтер» имеет небольшие проблемы с защитой, что делает их уязвимыми, особенно в матчах против сильных команд, таких как «Динамо». В то же время, «Шахтер» остается очень опасным в атаке, что делает матч потенциально открытым.

«Динамо» в свою очередь, продолжает показывать стабильную игру, и их оборона в последних играх выглядит практически непробиваемой. Это, вкупе с отличной атакой, позволяет им быть фаворитом этого матча.

Тем не менее, с учетом атакующего потенциала обеих команд, можно ожидать результативную игру с забитыми голами с обеих сторон. Ожидаем, что «Динамо» сможет удержать преимущество, но «Шахтер» будет бороться и может забить.

Рекомендации для ставок: