|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|1' - 90'
|Крузейро
|2:0
|Флуминенсе
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|17.06.2024
|1' - 90'
|Васко да Гама
|0:0
|Крузейро
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|14.06.2024
|Был в запасе
|Крузейро
|2:1
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|03.06.2024
|Был в запасе
|Сан-Паулу
|2:0
|Крузейро
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|31.05.2024
|Был в запасе
|Крузейро
|1:0
|Универсидад Католика
|Копа Судамерикана, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крузейро
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|17.06.2024
|1' -90'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|14.06.2024
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|03.06.2024
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|18.04.2024
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)