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Крузейро
Ботафого
ЦСКА нацелился на бразильского вингера
9 апреля, 15:30
2
«Краснодар» подписал Виктора Са на полтора сезона
22 февраля, 18:49
5
«Краснодар» арендовал бразильского вингера без согласия Ивича
20 февраля, 23:11
3
Вендел может стать самым высокооплачиваемым футболистом в бразильском клубе
26 января, 16:41
16
«Ботафого» продолжает переговоры с «Зенитом» по Венделу, Семак возражает против ухода игрока
26 января, 11:10
4
Уникальная статистика бразильского Месси – он уже обогнал одного из лучших нападающих мира
8 декабря 2023, 21:50
0
В Бразилии фанаты подрались на поле во время матча – игру прервали
12 ноября 2023, 00:17
1
Агент Марлона сообщил, на какой стадии находятся переговоры о трансфере футболиста в «Динамо» или «Краснодар»
19 октября 2023, 14:41
2
«Динамо» не успевает оформить трансфер 26-летнего бразильца
12 сентября 2023, 09:45
1
«Динамо» предложило 5 миллионов за левого защитника «Крузейро»
12 сентября 2023, 08:59
2
ЦСКА нацелился на бразильского вингера
9 апреля, 15:30
2
«Краснодар» подписал Виктора Са на полтора сезона
22 февраля, 18:49
5
«Краснодар» арендовал бразильского вингера без согласия Ивича
20 февраля, 23:11
3
Вендел может стать самым высокооплачиваемым футболистом в бразильском клубе
26 января, 16:41
16
«Ботафого» продолжает переговоры с «Зенитом» по Венделу, Семак возражает против ухода игрока
26 января, 11:10
4
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Последние матчи
Все
Крузейро
Ботафого
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
1 : 0
19.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Ботафого
5 : 1
22.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
3 : 1
28.04.2024
Витория
Копа Судамерикана, 3 тур
Унион Ла Калера
0 : 0
24.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
0 : 2
28.04.2024
Ботафого
Кубок Либертадорес, 3 тур
Ботафого
3 : 1
25.04.2024
Университарио
Бразилия. Серия А, 3 тур
Ботафого
5 : 1
22.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
1 : 0
19.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого

Крузейро - Ботафого: обзор матча 14 апреля 2024

Крузейро
14.04.2024, воскресенье, 23:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
3 : 2
Матч завершен
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Ботафого
20' Л. Силва
65' R. Silva
90+1' R. Elias
5' Тикиньо
83' Данило
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Крузейро - Ботафого
Матч завершен
Замена
Жоао Марсело ️️️️➡️️ Lucas Romero
90' +7
Желтая карточка
Rafael Elias
90' +1
ГОЛ! 3:2
Rafael Elias
90' +1
84'
Желтая карточка
Данило
83'
ГОЛ! 2:2
Данило
Замена
Габриэль Верон ️️️️➡️️ Матеус Перейра
82'
Замена
Матеус Витал ️️️️➡️️ Лукас Силва
78'
74'
Замена
Данило ️️️️➡️️ Грегоре
74'
Замена
Оскар Ромеро ️️️️➡️️ Тикиньо
72'
Красная карточка
Alexander Barboza
Замена
Альваро Барреаль ️️️️➡️️ Артур Гомес
68'
Замена
Rafael Elias ️️️️➡️️ Rafael Silva
68'
Замена
Хосе Сифуэнтес ️️️️➡️️ Рамиро
68'
Желтая карточка
Rafael Silva
66'
66'
Замена
Alexander Barboza ️️️️➡️️ Баштуш
ГОЛ! 2:1
Rafael Silva
65'
60'
Замена
Джефферсон Саварино ️️️️➡️️ Жеффиньо
46'
Замена
Уго ️️️️➡️️ Маршал
Желтая карточка
Зе Ивалдо
36'
36'
Желтая карточка
Жуниор Сантос
Желтая карточка
Артур Гомес
32'
27'
Желтая карточка
Грегоре
23'
Замена
Че Че ️️️️➡️️ Марлон Фрейтас
ГОЛ! 1:1
Лукас Силва
20'
5'
ГОЛ! 0:1
Тикиньо
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
3
Марлон
ЛЗ
27
Нерис
ЦЗ
5
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
Лукас Силва
(К) ОП
17
Рамиро
ЦП
29
Lucas Romero
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
8
Rafael Silva
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Ботафого
1
Роберто Фернандес
(К) ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Mateo Ponte
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
3
Лукас Халтер
ЦЗ
26
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
47
Жеффиньо
ЛВ
11
Жуниор Сантос
ПВ
7
Луис Энрике
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Крузейро
6
Kaiki
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
2
Весли
ЦЗ
23
Филипе Машадо
ОП
18
Хосе Сифуэнтес
ЦП
7
Матеус Витал
АП
21
Альваро Барреаль
ПВ
30
Габриэль Верон
ПВ
80
Robert
ЦФ
19
Rafael Elias
ЦФ
Ботафого
12
Джон
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
20
Alexander Barboza
ЦЗ
5
Данило
ОП
6
Че Че
ЦП
70
Оскар Ромеро
ЦП
10
Джефферсон Саварино
ЦП
90
Матеус Наскименто
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
8
Patrick de Paula
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
4-1-2-2-1
98
Пайшао
3
Марлон
27
Нерис
5
Зе Ивалдо
12
Вилльям
16
Силва
17
Рамиро
29
11
Гомес
10
Перейра
8
4-2-3-1
1
Фернандес
4
15
Баштуш
3
Халтер
21
Маршал
26
Грегоре
17
Фрейтас
7
Энрике
11
Сантос
47
Жеффиньо
9
Тикиньо
29
43
Марсело
43
Марсело
29
17
Рамиро
18
Сифуэнтес
18
Сифуэнтес
17
Рамиро
16
Силва
7
Витал
7
Витал
16
Силва
11
Гомес
21
Барреаль
21
Барреаль
11
Гомес
10
Перейра
30
Верон
30
Верон
10
Перейра
8
19
19
8
21
Маршал
16
Уго
16
Уго
21
Маршал
15
Баштуш
20
20
15
Баштуш
26
Грегоре
5
Данило
5
Данило
26
Грегоре
17
Фрейтас
6
Че Че
6
Че Че
17
Фрейтас
9
Тикиньо
70
Ромеро
70
Ромеро
9
Тикиньо
47
Жеффиньо
10
Саварино
10
Саварино
47
Жеффиньо
Остались в запасе
Крузейро
Ботафого
6
Kaiki
ЦЗ
2
Весли
ЦЗ
23
Филипе Машадо
ОП
80
Robert
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
12
Джон
ВР
44
Luis Segovia
ЦЗ
90
Матеус Наскименто
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
8
Patrick de Paula
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Остались в запасе
6
Kaiki
ЦЗ
2
Весли
ЦЗ
23
Филипе Машадо
ОП
80
Robert
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
44
Luis Segovia
ЦЗ
90
Матеус Наскименто
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
8
Patrick de Paula
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Статистика матча Крузейро - Ботафого
4
1
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
12
Офсайды
2
0
Количество передач
399
315
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.65
2
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Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Минейран
Бразилия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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