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Форталеза
Крузейро
Уникальная статистика бразильского Месси – он уже обогнал одного из лучших нападающих мира
8 декабря 2023, 21:50
0
В Бразилии фанаты подрались на поле во время матча – игру прервали
12 ноября 2023, 00:17
1
Агент Марлона сообщил, на какой стадии находятся переговоры о трансфере футболиста в «Динамо» или «Краснодар»
19 октября 2023, 14:41
2
«Динамо» не успевает оформить трансфер 26-летнего бразильца
12 сентября 2023, 09:45
1
«Динамо» предложило 5 миллионов за левого защитника «Крузейро»
12 сентября 2023, 08:59
2
Роша нашел новую команду после ухода из «Спартака»
11 августа 2022, 17:28
6
Уникальная статистика бразильского Месси – он уже обогнал одного из лучших нападающих мира
8 декабря 2023, 21:50
0
В Бразилии фанаты подрались на поле во время матча – игру прервали
12 ноября 2023, 00:17
1
Агент Марлона сообщил, на какой стадии находятся переговоры о трансфере футболиста в «Динамо» или «Краснодар»
19 октября 2023, 14:41
2
«Динамо» не успевает оформить трансфер 26-летнего бразильца
12 сентября 2023, 09:45
1
«Динамо» предложило 5 миллионов за левого защитника «Крузейро»
12 сентября 2023, 08:59
2
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Последние матчи
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Форталеза
Крузейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
1 : 2
14.04.2024
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Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
0 : 0
20.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 4 тур
Форталеза
1 : 1
29.04.2024
Брагантино
Копа Судамерикана, 3 тур
Форталеза
4 : 2
26.04.2024
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
0 : 0
20.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
1 : 2
14.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
3 : 1
28.04.2024
Витория
Копа Судамерикана, 3 тур
Унион Ла Калера
0 : 0
24.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого

Форталеза - Крузейро: обзор матча 18 апреля 2024

Форталеза
18.04.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Крузейро
19' H.
89' М. Витал
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Форталеза - Крузейро
Матч завершен
Желтая карточка
Renato Kayzer
90' +3
89'
ГОЛ! 1:1
Матеус Витал
Желтая карточка
Pedro Augusto
88'
87'
Вторая желтая
Lucas Romero
83'
Желтая карточка
Матеус Перейра
Замена
Renato Kayzer ️️️️➡️️ Хуан Мартин Лусеро
79'
Замена
Lucas Sasha ️️️️➡️️ T. Pochettino
79'
73'
Замена
Матеус Витал ️️️️➡️️ Лукас Силва
73'
Замена
Rafael Elias ️️️️➡️️ Rafael Silva
73'
Замена
Альваро Барреаль ️️️️➡️️ Артур Гомес
71'
Желтая карточка
Lucas Romero
Замена
Мариньо ️️️️➡️️ Яго Пикачу
67'
Замена
Pedro Augusto ️️️️➡️️ Зе Велисон
67'
Замена
Мойзес ️️️️➡️️ Imanol Machuca
64'
62'
Замена
Габриэль Верон ️️️️➡️️ Рамиро
ГОЛ! 1:0
Hércules
19'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
6
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
19
Эмануэль Бритес
ПЗ
17
Зе Велисон
ОП
39
Imanol Machuca
ЦП
35
Hércules
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
9
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
7
T. Pochettino
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
3
Марлон
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
27
Нерис
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
29
Lucas Romero
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
8
Rafael Silva
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Форталеза
23
Сантос
ВР
88
Lucas Sasha
ЦП
37
Kauan
ЦП
28
Pedro Augusto
ЦП
8
Эммануэль Мартинес
АП
21
Мойзес
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
11
Мариньо
ПВ
20
Dudu
ЦФ
79
Renato Kayzer
ЦФ
Крузейро
6
Kaiki
ЦЗ
5
Зе Ивалдо
ЦЗ
2
Весли
ЦЗ
23
Филипе Машадо
ОП
18
Хосе Сифуэнтес
ЦП
7
Матеус Витал
АП
30
Габриэль Верон
ПВ
21
Альваро Барреаль
ПВ
19
Rafael Elias
ЦФ
80
Robert
ЦФ
4-1-3-3
6
Пачеко
2
Тинга
4
Тити
19
Бритес
17
Велисон
39
35
22
Пикачу
1
7
9
Лусеро
4-1-2-2-1
98
Пайшао
12
Вилльям
43
Марсело
27
Нерис
3
Марлон
16
Силва
29
17
Рамиро
10
Перейра
11
Гомес
8
7
88
88
7
17
Велисон
28
28
17
Велисон
39
21
Мойзес
21
Мойзес
39
22
Пикачу
11
Мариньо
11
Мариньо
22
Пикачу
9
Лусеро
79
79
9
Лусеро
16
Силва
7
Витал
7
Витал
16
Силва
17
Рамиро
30
Верон
30
Верон
17
Рамиро
11
Гомес
21
Барреаль
21
Барреаль
11
Гомес
8
19
19
8
Остались в запасе
Форталеза
Крузейро
23
Сантос
ВР
37
Kauan
ЦП
8
Эммануэль Мартинес
АП
32
Педро Роша
ЛВ
20
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
6
Kaiki
ЦЗ
5
Зе Ивалдо
ЦЗ
2
Весли
ЦЗ
23
Филипе Машадо
ОП
18
Хосе Сифуэнтес
ЦП
80
Robert
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
37
Kauan
ЦП
8
Эммануэль Мартинес
АП
32
Педро Роша
ЛВ
20
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
6
Kaiki
ЦЗ
5
Зе Ивалдо
ЦЗ
2
Весли
ЦЗ
23
Филипе Машадо
ОП
18
Хосе Сифуэнтес
ЦП
80
Robert
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Форталеза - Крузейро
2
1
2
Всего ударов по воротам
3
5
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
4
5
Офсайды
0
1
Сейвы
2
0
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
1
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Информация о матче
Главный судья:
Bruno Mota Correia, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
Бразилия. Серия А
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Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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