Уникальная статистика бразильского Месси – он уже обогнал одного из лучших нападающих мира
В Бразилии фанаты подрались на поле во время матча – игру прервали
Агент Марлона сообщил, на какой стадии находятся переговоры о трансфере футболиста в «Динамо» или «Краснодар»
«Динамо» не успевает оформить трансфер 26-летнего бразильца
«Динамо» предложило 5 миллионов за левого защитника «Крузейро»
Роша нашел новую команду после ухода из «Спартака»
Уникальная статистика бразильского Месси – он уже обогнал одного из лучших нападающих мира
В Бразилии фанаты подрались на поле во время матча – игру прервали
Агент Марлона сообщил, на какой стадии находятся переговоры о трансфере футболиста в «Динамо» или «Краснодар»
«Динамо» не успевает оформить трансфер 26-летнего бразильца
«Динамо» предложило 5 миллионов за левого защитника «Крузейро»