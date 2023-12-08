Атлетико Минейро

75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года

75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года

Уникальная статистика бразильского Месси – он уже обогнал одного из лучших нападающих мира

В Бразилии фанаты подрались на поле во время матча – игру прервали

Агент Марлона сообщил, на какой стадии находятся переговоры о трансфере футболиста в «Динамо» или «Краснодар»

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