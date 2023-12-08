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Атлетико Минейро
Крузейро
Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
31 марта, 12:55
0
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
30 марта, 18:44
3
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
25 марта, 14:14
0
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
20 марта, 20:07
3
37-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»
24 февраля, 10:02
1
Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
31 марта, 12:55
0
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
30 марта, 18:44
3
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
25 марта, 14:14
0
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
20 марта, 20:07
3
37-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»
24 февраля, 10:02
1
Уникальная статистика бразильского Месси – он уже обогнал одного из лучших нападающих мира
8 декабря 2023, 21:50
0
В Бразилии фанаты подрались на поле во время матча – игру прервали
12 ноября 2023, 00:17
1
Агент Марлона сообщил, на какой стадии находятся переговоры о трансфере футболиста в «Динамо» или «Краснодар»
19 октября 2023, 14:41
2
«Динамо» не успевает оформить трансфер 26-летнего бразильца
12 сентября 2023, 09:45
1
«Динамо» предложило 5 миллионов за левого защитника «Крузейро»
12 сентября 2023, 08:59
2
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Последние матчи
Все
Атлетико Минейро
Крузейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
0 : 3
28.04.2024
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 2
24.04.2024
Пеньяроль
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
3 : 1
28.04.2024
Витория
Копа Судамерикана, 3 тур
Унион Ла Калера
0 : 0
24.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого

Атлетико Минейро - Крузейро: обзор матча 21 апреля 2024

Атлетико Минейро
21.04.2024, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
3 : 0
Матч завершен
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Крузейро
26' М. Сарачо
35' Паулиньо
45+2' Г. Арана
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Атлетико Минейро - Крузейро
Матч завершен
Желтая карточка
Маурисио Лемос
89'
Замена
Игор Рабельо ️️️️➡️️ Родриго Батталья
83'
Замена
Alisson Santana ️️️️➡️️ Густаво Скарпа
77'
Замена
Эдуардо Варгас ️️️️➡️️ Паулиньо
77'
77'
Замена
Матеус Витал ️️️️➡️️ Лукас Силва
73'
Желтая карточка
Лукас Силва
Желтая карточка
Паулиньо
69'
Замена
Маурисио Лемос ️️️️➡️️ Жемерсон
69'
65'
Желтая карточка
Жоао Марсело
62'
Замена
Габриэль Верон ️️️️➡️️ Нерис
62'
Замена
Rafael Elias ️️️️➡️️ Rafael Silva
Замена
Игор Гомес ️️️️➡️️ Матиас Сарачо
46'
46'
Замена
Зе Ивалдо ️️️️➡️️ Филипе Машадо
46'
Замена
Альваро Барреаль ️️️️➡️️ Артур Гомес
ГОЛ! 3:0
Гильерме Арана
45' +2
ГОЛ! 2:0
Паулиньо
35'
ГОЛ! 1:0
Матиас Сарачо
26'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
34
Жемерсон
ЦЗ
26
Ренцо Саравия
ПЗ
5
Отавио
ОП
21
Родриго Батталья
ЦП
23
Алан Франко
ЦП
15
Матиас Сарачо
АП
6
Густаво Скарпа
АП
10
Паулиньо
ЛВ
7
Халк
(К) ПВ
Главный тренер
Габриэль Милито
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
3
Марлон
ЛЗ
27
Нерис
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
Лукас Силва
(К) ОП
23
Филипе Машадо
ОП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
8
Rafael Silva
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
4
Маурисио Лемос
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
47
Rômulo
ЦЗ
16
Игор Рабельо
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
38
Педриньо
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
45
Alisson Santana
ЦФ
41
Isaac
ЦФ
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Крузейро
5
Зе Ивалдо
ЦЗ
6
Kaiki
ЦЗ
28
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
18
Хосе Сифуэнтес
ЦП
7
Матеус Витал
АП
21
Альваро Барреаль
ПВ
30
Габриэль Верон
ПВ
80
Robert
ЦФ
19
Rafael Elias
ЦФ
3-1-2-3-1
22
Эверсон
13
Арана
34
Жемерсон
26
Саравия
5
Отавио
21
Батталья
23
Франко
10
Паулиньо
6
Скарпа
7
Халк
15
Сарачо
4-2-1-2-1
98
Пайшао
12
Вилльям
27
Нерис
43
Марсело
3
Марлон
16
Силва
23
Машадо
17
Рамиро
10
Перейра
11
Гомес
8
34
Жемерсон
4
Лемос
4
Лемос
34
Жемерсон
21
Батталья
16
Рабельо
16
Рабельо
21
Батталья
15
Сарачо
17
Гомес
17
Гомес
15
Сарачо
10
Паулиньо
11
Варгас
11
Варгас
10
Паулиньо
6
Скарпа
45
45
6
Скарпа
23
Машадо
5
Зе Ивалдо
5
Зе Ивалдо
23
Машадо
16
Силва
7
Витал
7
Витал
16
Силва
11
Гомес
21
Барреаль
21
Барреаль
11
Гомес
27
Нерис
30
Верон
30
Верон
27
Нерис
8
19
19
8
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Крузейро
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
47
Rômulo
ЦЗ
38
Педриньо
ЦП
41
Isaac
ЦФ
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
6
Kaiki
ЦЗ
28
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
18
Хосе Сифуэнтес
ЦП
80
Robert
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
47
Rômulo
ЦЗ
38
Педриньо
ЦП
41
Isaac
ЦФ
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Остались в запасе
6
Kaiki
ЦЗ
28
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
18
Хосе Сифуэнтес
ЦП
80
Robert
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Атлетико Минейро - Крузейро
2
2
Всего ударов по воротам
5
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
0
Нарушения
7
7
Офсайды
1
1
Количество передач
241
123
Сейвы
1
1
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
0
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.52
0.05
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ramon Abatti Abel, Brazil
Стадион:
Arena MRV, Belo Horizonte
Бразилия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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