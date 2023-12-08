Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
37-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»
Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
37-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»
Уникальная статистика бразильского Месси – он уже обогнал одного из лучших нападающих мира
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«Динамо» предложило 5 миллионов за левого защитника «Крузейро»