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    Джузеппе Маскара - статистика

    Нападающий
    Имя Джузеппе
    Фамилия Маскара
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 августа 1979 (43 года)
    Рост 175
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Новара 14 3 1 2 0
    Наполи 7 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2012 1' -63' Новара (Новара) 3:0 Чезена (Чезена)
    40'
    29.04.2012 Был в запасе Новара (Новара) 0:4 Ювентус (Турин)
    25.04.2012 57' -90' Новара (Новара) 2:1 Лацио (Рим)
    79'
    21.04.2012 1' -78' Наполи (Неаполь) 2:0 Новара (Новара)
    11.04.2012 1' -55' Парма (Парма) 2:0 Новара (Новара)
    07.04.2012 61' -90' Новара (Новара) 1:1 Дженоа (Генуя)
    68'
    25.03.2012 1' -60' Новара (Новара) 0:0 Лечче (Лечче)
    18.03.2012 1' -63' Сиена (Сиена) 0:2 Новара (Новара)
    11.03.2012 1' -59' Новара (Новара) 1:0 Удинезе (Удине)
    16'
    04.03.2012 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Новара (Новара)
    26.02.2012 1' -49' Катания (Катания) 3:1 Новара (Новара)
    19.02.2012 1' -90' Новара (Новара) 0:0 Аталанта (Бергамо)
    05.02.2012 1' -82' Новара (Новара) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    02.02.2012 1' -90' Новара (Новара) 1:2 Кьево (Верона)
    79'
    29.01.2012 1' -80' Палермо (Палермо) 2:0 Новара (Новара)
    22.01.2012 1' -72' Новара (Новара) 0:3 Милан (Милан)
    22'
    08.01.2012 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:3 Наполи (Неаполь)
    21.12.2011 Был в запасе Наполи (Неаполь) 6:1 Дженоа (Генуя)
    18.12.2011 65' -90' Наполи (Неаполь) 1:3 Рома (Рим)
    11.12.2011 66' -90' Новара (Новара) 1:1 Наполи (Неаполь)
    29.11.2011 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:3 Ювентус (Турин)
    19.11.2011 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:0 Лацио (Рим)
    29.10.2011 1' -49' Катания (Катания) 2:1 Наполи (Неаполь)
    26.10.2011 88' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Удинезе (Удине)
    23.10.2011 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:0 Наполи (Неаполь)
    15.10.2011 66' -90' Наполи (Неаполь) 1:2 Парма (Парма)
    76'
    01.10.2011 51' -90' Интер (Милан) 0:3 Наполи (Неаполь)
    55' 68'
    24.09.2011 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    21.09.2011 1' -71' Кьево (Верона) 1:0 Наполи (Неаполь)
    18.09.2011 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:1 Милан (Милан)
    10.09.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:3 Наполи (Неаполь)
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