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Джузеппе Маскара
Статистика
Джузеппе Маскара - статистика
Завершил карьеру
22 августа 1979 (47)
#25 | Нападающий
175 см | 72 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Новара
14
3
1
2
0
Наполи
7
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3 : 0
06.05.2012
Чезена
1' - 63'
40'
Италия. Серия А, 35 тур
Новара
0 : 4
29.04.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Новара
2 : 1
25.04.2012
Лацио
57' - 90'
79'
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
2 : 0
21.04.2012
Новара
1' - 78'
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
2 : 0
11.04.2012
Новара
1' - 55'
Италия. Серия А, 31 тур
Новара
1 : 1
07.04.2012
Дженоа
61' - 90'
68'
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0 : 0
25.03.2012
Лечче
1' - 60'
Италия. Серия А, 28 тур
Сиена
0 : 2
18.03.2012
Новара
1' - 63'
Италия. Серия А, 27 тур
Новара
1 : 0
11.03.2012
Удинезе
1' - 59'
16'
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
1 : 0
04.03.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3 : 1
26.02.2012
Новара
1' - 49'
Италия. Серия А, 24 тур
Новара
0 : 0
19.02.2012
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Новара
0 : 0
05.02.2012
Кальяри
1' - 82'
Италия. Серия А, 21 тур
Новара
1 : 2
02.02.2012
Кьево
1' - 90'
79'
Италия. Серия А, 20 тур
Палермо
2 : 0
29.01.2012
Новара
1' - 80'
Италия. Серия А, 19 тур
Новара
0 : 3
22.01.2012
Милан
1' - 72'
22'
Италия. Серия А, 17 тур
Палермо
1 : 3
08.01.2012
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Наполи
6 : 1
21.12.2011
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1 : 3
18.12.2011
Рома
65' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Новара
1 : 1
11.12.2011
Наполи
66' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
3 : 3
29.11.2011
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
0 : 0
19.11.2011
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Катания
2 : 1
29.10.2011
Наполи
1' - 49'
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
2 : 0
26.10.2011
Удинезе
88' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 0
23.10.2011
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
1 : 2
15.10.2011
Парма
66' - 90'
76'
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
0 : 3
01.10.2011
Наполи
51' - 90'
55'
68'
Италия. Серия А, 5 тур
Наполи
0 : 0
24.09.2011
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кьево
1 : 0
21.09.2011
Наполи
1' - 71'
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
3 : 1
18.09.2011
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Чезена
1 : 3
10.09.2011
Наполи
Был в запасе
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