|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Новара
|14
|3
|1
|2
|0
|Наполи
|7
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2012
|1' -63'
|Новара (Новара)
|3:0
|Чезена (Чезена)
|40'
|29.04.2012
|Был в запасе
|Новара (Новара)
|0:4
|Ювентус (Турин)
|25.04.2012
|57' -90'
|Новара (Новара)
|2:1
|Лацио (Рим)
|79'
|21.04.2012
|1' -78'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Новара (Новара)
|11.04.2012
|1' -55'
|Парма (Парма)
|2:0
|Новара (Новара)
|07.04.2012
|61' -90'
|Новара (Новара)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|68'
|25.03.2012
|1' -60'
|Новара (Новара)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|18.03.2012
|1' -63'
|Сиена (Сиена)
|0:2
|Новара (Новара)
|11.03.2012
|1' -59'
|Новара (Новара)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|16'
|04.03.2012
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Новара (Новара)
|26.02.2012
|1' -49'
|Катания (Катания)
|3:1
|Новара (Новара)
|19.02.2012
|1' -90'
|Новара (Новара)
|0:0
|Аталанта (Бергамо)
|05.02.2012
|1' -82'
|Новара (Новара)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|02.02.2012
|1' -90'
|Новара (Новара)
|1:2
|Кьево (Верона)
|79'
|29.01.2012
|1' -80'
|Палермо (Палермо)
|2:0
|Новара (Новара)
|22.01.2012
|1' -72'
|Новара (Новара)
|0:3
|Милан (Милан)
|22'
|08.01.2012
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:3
|Наполи (Неаполь)
|21.12.2011
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|6:1
|Дженоа (Генуя)
|18.12.2011
|65' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:3
|Рома (Рим)
|11.12.2011
|66' -90'
|Новара (Новара)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|29.11.2011
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:3
|Ювентус (Турин)
|19.11.2011
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:0
|Лацио (Рим)
|29.10.2011
|1' -49'
|Катания (Катания)
|2:1
|Наполи (Неаполь)
|26.10.2011
|88' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|23.10.2011
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|15.10.2011
|66' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:2
|Парма (Парма)
|76'
|01.10.2011
|51' -90'
|Интер (Милан)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|55' 68'
|24.09.2011
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|21.09.2011
|1' -71'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|18.09.2011
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Милан (Милан)
|10.09.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:3
|Наполи (Неаполь)