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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Наполи
Кьево - Наполи: обзор матча 21 сентября 2011
Кьево
21.09.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
72'
Д. Москарделли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Наполи
Замена
Д. Манделли
️️️️
А. Палоски
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
С. Соррентино
Желтая карточка
Г. Инлер
ГОЛ! 1:0!
Д. Москарделли
Замена
М. Гамшик
️️️️
Д. Маскара
Желтая карточка
И. Фиделефф
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Теро
Замена
П. Саммарко
️️️️
Р. Крусадо
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Сантана
Замена
Г. Инлер
️️️️
К. Маджо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
32
Кристиан Чавес
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
5
Йокич
19
Мореро
12
Цесар
20
Сардо
14
Крусадо
4
Брэдли
56
Хетемай
30
Ригони
77
Теро
9
Палоски
3-5-2
16
Де Санктис
39
Фиделефф
6
Ароника
6
Фернандес
11
Маджо
11
Сантана
21
Джемаили
5
Гаргано
18
Суньига
21
Пандев
25
Маскара
9
Палоски
5
Манделли
5
Манделли
9
Палоски
14
Крусадо
23
Саммарко
23
Саммарко
14
Крусадо
77
Теро
9
Москарделли
9
Москарделли
77
Теро
25
Маскара
17
Гамшик
17
Гамшик
25
Маскара
11
Маджо
88
Инлер
88
Инлер
11
Маджо
11
Сантана
10
Кавани
10
Кавани
11
Сантана
Остались в запасе
Кьево
Наполи
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
32
Кристиан Чавес
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
Остались в запасе
32
Кристиан Чавес
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Кьево - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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