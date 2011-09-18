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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Милан
Наполи - Милан: обзор матча 18 сентября 2011
Наполи
18.09.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 3 тур
3 : 1
Завершен
Милан
14'
Э. Кавани
36'
Э. Кавани
52'
Э. Кавани
12'
А. Аквилани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Милан
Замена
Г. Пандев
️️️️
Э. Лавесси
Замена
К. Суньига
️️️️
А. Доссена
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
А. Аквилани
Желтая карточка
Л. Антонини
Желтая карточка
В. Гаргано
Желтая карточка
Э. Кавани
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
М. ван Боммел
Замена
Л. Антонини
️️️️
Д. Бонера
Замена
Б. Джемаили
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
С. Ароника
Желтая карточка
А. Неста
Желтая карточка
Пато
ГОЛ! 3:1!
Э. Кавани
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
Пас отдал
В. Гаргано
Желтая карточка
А. Ночерино
Травма
А. Кассано
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Маджо
14'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Аквилани
Пас отдал
А. Кассано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
23
Даниэле Бонера
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЛП
6
Марк ван Боммел
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
23
Антонио Ночерино
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
3-5-1-1
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
3
Доссена
88
Инлер
5
Гаргано
17
Гамшик
11
Маджо
22
Лавесси
10
Кавани
4-4-2
32
Аббьяти
20
Абате
3
Силва
13
Неста
23
Бонера
23
Ночерино
6
ван Боммел
20
Аквилани
10
Зеедорф
12
Пато
99
Кассано
3
Доссена
18
Суньига
18
Суньига
3
Доссена
17
Гамшик
21
Джемаили
21
Джемаили
17
Гамшик
22
Лавесси
21
Пандев
21
Пандев
22
Лавесси
23
Бонера
7
Антонини
7
Антонини
23
Бонера
6
ван Боммел
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
6
ван Боммел
20
Аквилани
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
20
Аквилани
Остались в запасе
Наполи
Милан
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
32
Марко Амелия
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Наполи - Милан
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:40 (прямая)
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